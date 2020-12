Nieves Cabo, tras recibir la primera dosis de la vacuna: "Invito a todos a que se la pongan"

Justo después de convertirse en la primera gallega en recibir una dosis de la vacuna contra la COVID-19, la compostelana Nieves Cabo, recibió una llamada de su nieta y le comunicó su alegría por haber inaugurado la campaña de vacunación en Galicia. "Animo a todos a que se la pongan", dijo después ante los medios de comunicación.

La anciana, de 82 años, explicó que vive hace dos meses en la residencia de Porta do Camiño, en Santiago, que ha sido el destino de las primeras 500 vacunas llegadas a Galicia. En torno a la 11.00 horas Nieves recibió el pinchazo y después la siguieron trabajadores y otros usuarios. A lo largo del día el equipo sanitario, que también se ha puesto la vacuna, la suministrará a 66 usuarios y 77 trabajadores del centro.

"Fui la primera y estoy muy alegre", ha insistido la primera vacunada en Galicia, que dijo hace ya un mes que "ojalá" pudiese abrir la lista de personas que han recibido una dosis del suero desarrollado por Pfizer y BioNTech. "Me encuentro que es una maravilla, como nueva", afirmó y dijo no haber notado el pinchazo ni sentir ningún dolor. A la vacuna no te tenía "ningún" miedo, pero la COVID-19 sí le preocupaba. El "bicho", como ha llamado al coronavirus, "ha matado a mucha gente" y ahora su deseo es que la vacuna sea "buena" para que no haya más fallecidos.