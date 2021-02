La transferencia a Galicia de la AP-9 vuelve la casilla de salida

Una ley para solicitar al Estado la transferencia de la autopista AP-9 que une Ferrol y Tui llegará este martes, por tercera vez, al Congreso de los Diputados. Lo hará remitida desde el Parlamento de Galicia y acompañada por una delegación conformada por PP, BNG y PSdeG. Se debatirá su admisión a trámite, y los partidos gallegos confían en que la supere: populares y socialistas han anunciado que votarán a favor, como lo harán los nacionalistas y también Unidas Podemos.

La norma pasaría así el filtro de las Cortes por segunda vez. Lo hizo en 2018, pero decayó cuando Pedro Sánchez decidió volver a convocar elecciones al no conseguir aprobar los Presupuestos Generales. Esta vez todo apunta a que será distinto. “Desde el BNG vamos con la expectativa de que la ley sea aprobada después de tantos años peleando”, afirmó Ana Pontón este lunes. Su formación ha sido la principal impulsora de esta reclamación. La propia Pontón recordaba que presentaron la primera inciativa al respecto en la Cámara gallega en 2016.

El PP parece dispuesto a consolidar su cambio de posición ensayado en 2018. Antes, durante la segunda legislatura de Rajoy, había vetado incluso la posibilidad de debatir el traspaso. Ahora ya no. Su portavoz en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, comprometió “la garantía del voto favorable” de su partido. Se lo recordó Gonzalo Caballero, líder del PSdeG: “Con un gobierno progresista se van a reducir los peajes y se va a abrir el debate de la transferencia de la AP-9, lo que no courría con Aznar, con Rajoy, con Ana Pastor y con Feijóo de cómplice”.

La rebaja del precio de los trayectos por la AP-9 ha estado en el centro de la última polémica referida a la infraestructura. El Gobierno central la había incluido en los presupuestos, pero 2021 comenzó con una subida. El BNG anunció entonces movilizaciones. Los nacionalistas habían negociado su voto a la investidura de Pedro Sánchez a cambio -entre otros asuntos- de la mencionada rebaja, aunque votaron en contra de las cuentas de la coalición.

De momento, las protestas todavía no se han escenificado. Y será la portavoz del Bloque, Ana Pontón, una de las tres diputadas del Parlamento de Galicia que este martes intervendrán en el Congreso. No lo hará Galicia en Común, que se quedó sin representación en la Cámara gallega el pasado julio. No obstante, su diputado en Madrid, Antón Gómez-Reino, ha asegurado que su “objetivo irrenunciable es que la AP-9 sea pública, gallega y gratuita”.