Pontón carga contra Alfonso Rueda por carecer de propuesta de financiación y lo acusa de “peón de Génova”

Al mismo tiempo que Alfonso Rueda se queja de que el Estado infrafinancia Galicia -lo cifró en 700 millones de euros- asegura que una quita de la deuda no conviene a la comunidad, rebaja impuestos a las rentas altas y no hace pública una posición propia en el debate sobre financiación autonómica. Partido Socialista y BNG se lo afearon este miércoles en una sesión de control en el Parlamento de Galicia en la que el presidente de la Xunta equiparó nacionalismo y miseria, arremetió contra Catalunya y se burló del PSdeG y de su líder, José Ramón Gómez Besteiro, al que llamó mentiroso. “En vez de defender Galicia, ha defendido al PP y a Feijóo”, le había afeado este. Ana Pontón coincidió en la crítica: “Deje de actuar como mero peón de Génova”.

Besteiro y Pontón intentaron una y otra vez conducir el debate a la financiación autonómica y, sobre todo, a que Rueda explicase su propuesta al respecto. “Usted no tiene ningún proyecto para este país y viene a esta Cámara a hablar de todo excepto de lo que se le pregunta”, resumió la portavoz nacionalista. De haberlo, no fue este el día elegido por el presidente gallego para exponerlo. Plegado al argumentario de Alberto Núñez Feijóo, insistió en que Pedro Sánchez acepta el chantaje de los independentistas catalanes -“los jefes del BNG”, dijo- y no tiene las necesidades de Galicia en la cabeza. ¿Cuáles son, a su juicio? No quedó claro más allá de lo genérico de los cálculos de su Consellería de Facenda, 700 millones de infrafinanciación.

Sobre este último particular, Besteiro le recordó el baile de cifras de su gabinete durante el último fin de semana. “El viernes su conselleiro escribió en un artículo en la prensa que eran 600 millones. Usted dijo el domingo que eran 700 y el lunes, 800. Eso es inflación y no la de Argentina en tiempos”, ironizó. Rueda se defendió achacando los cambios a la información del Estado sobre liquidaciones, aunque aceptó implícitamente la falta de rigor. “Señor Besteiro, usted ya admite que perdemos dinero, ahora si quiere discutimos las cifras”, dijo. De lo que no quiso discutir fue de la condonación de la deuda. Y eso que Ana Pontón se esforzó por colocar al presidente del Gobierno gallego ante sus contradicciones.

“Las elecciones se las he ganado yo, pase pantalla”

En el último Debate sobre el Estado de la Autonomía, BNG y PP transaccionaron una resolución según la cual la Xunta reclamaría del Ejecutivo central una “compensación equitativa” en caso de que hubiese una condonación de deuda de las comunidades que, en su día, acudieron al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La propuesta había partido de los nacionalistas y este miércoles fue Pontón quien lo recordó. “Ustedes votaron a favor y ¿qué ha pasado? Que Feijóo mandó parar”, señaló, en referencia a la estrategia de oposición total a Sánchez que Génova ha impuesto a sus denominados barones autonómicos. La mención a su seguidismo de Feijóo, un argumento al que también recurrió Besteiro, no gustó a Rueda. “Las elecciones ya se las he ganado yo, señora Pontón. Antes Feijóo y ahora yo, a ver si pasamos pantalla”, replicó.

De la deuda y su posible quita, el presidente se remitió a las declaraciones de las últimas semanas. “Sería un negocioso ruinoso para Galicia”, dijo. Su razonamiento es el siguiente: como la deuda de Catalunya es más elevada que la de Galicia -14.000 millones, los gobiernos del PP la triplicaron desde 2009-, si el Estado se queda con ambas en realidad la ciudadanía gallega saldría perdiendo. A lo que no contestó fue a la afirmación de Pontón de que la Administración destina más dinero al pago de la misma que a la dependencia, la vivienda, la investigación o que a prevenir la violencia de género. Y a lo que no se resistió fue a un desabrido ataque contra el BNG: “Galicia no quiere ni miseria ni nacionalismo, una cosa trae a la otra”.

“Financiación singular para Galicia, no; para Altri, sí”

El intercambio con Besteiro transcurrió en parecidos términos y sobre cuestiones análogas. El socialista quería saber si, en su reunión de la pasada semana con Pedro Sánchez en la Moncloa, el presidente gallego había apostado por “una financiación singular para Galicia”. “¿O financiación singular para Galicia no, financiación singular para Altri sí?”, le espetó, con mención al discutido proyecto de la multinacional portuguesa para instalar una macrocelulosa en A Ulloa (Lugo). Rueda respondió con una confesión, la de que había salido “muy preocupado” del encuentro con Sánchez. “Soy el gallego más preocupado” por el resultado de la entrevista, añadió, e incluso llegó a cuestionar su propia utilidad: “Visto lo visto, tal vez no debería haber hablado con el”. Para el final dejó su diagnóstico sobre el PSdeG: “Un partido sumiso, sin pulso, que da tabaco”.