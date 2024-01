El PP prepara el desembarco para la campaña gallega con un gran mitin de Feijóo, Rajoy y Rueda en Pontevedra

El PP tiene ya preparado el desembarco en la campaña gallega de su líder en España, Alberto Núñez Feijóo, y del expresidente Mariano Rajoy para arropar a Alfonso Rueda, que se va a enfrentar por primera vez como candidato de los populares a la Xunta. Los tres van a coincidir el sábado, 3 de febrero, a las 17:00 en un gran mitin en la plaza de toros de Pontevedra, escenario habitual de los actos electorales del PP. Mantener en Galicia la mayoría absoluta supone algo más que retener el Gobierno gallego y le valdría a Feijóo para asentarse al frente del partido. La relevancia interna de la cita electoral del 18 de febrero se traduce en que el presidente del PP nacional va a tener su caravana propia en Galicia, a semejanza de la que Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, tuvo en 2009, antes de la primera victoria de Feijóo en la comunidad.

Alfonso Rueda va a hacer la tradicional pegada de carteles la medianoche del jueves al viernes -cuando empieza formalmente la campaña- en Santiago de Compostela. El propio viernes, Feijóo estará ya con actos propios en Galicia y sus visitas van a ser constantes en las dos semanas siguientes. Rajoy también arropará al candidato del PP a la Xunta, con una presencia sobre la que el PP aún no ha dado los detalles. El propio Rueda prevé multiplicar sus actos electorales: 60 a lo largo de los 15 días de campaña y tres visitas a cada una de las siete principales ciudades.

El candidato -y actual presidente de la Xunta- no se va a prodigar tanto en los debates. El PP ha confirmado su presencia en el que organizará la TVG junto a los cabezas de lista de BNG, PSdeG, Sumar y Podemos, pero echa balones fuera cuando se refiere al de TVE o a los de otros medios. En una comparecencia ante la prensa, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha respondido que “el PP va a estar en todos los debates”, lo cual no quiere decir que lo vaya a representar Rueda. Para Prado el hecho de que el candidato del PP haya confirmado su asistencia por el momento a solo uno de los encuentros propuestos no quiere decir que el candidato se esconda “en ningún caso”.

También ha defendido que, pese a las referencias constantes del PP a cuestiones estatales y la presentación de las elecciones gallegas como una contienda en la que se vota a Pedro Sánchez, la campaña de los populares es “absolutamente gallega”. “Es verdad que vamos a hablar de temas nacionales que afecten a los gallegos”, agregó.