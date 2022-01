El PP veta la comparecencia urgente del conselleiro de Sanidade por el colapso en atención primaria

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no dará explicaciones urgentes en el Parlamento de Galicia sobre el colapso de la atención primaria. El Partido Popular lo ha vetado en la Deputación Permanente de la Cámara, donde el BNG lo había exigido con apoyo de los socialistas. El motivo, la saturación de los ambulatorios que incluso llevó a la Xunta de Galicia a restringir toda actividad que no fuesen urgencias y coronavirus en 14 centros de salud del área sanitaria de Vigo en plenas Navidades.

Al portavoz del PP, Pedro Puy, le parece sin embargo que la situación no fue para tanto, pese a las continuadas protestas de trabajadores y usuarios. Puy acusó a la oposición de “distorsionar la realidad” y añadió que la directriz remitida a los profesionales lo fue “ a su petición y con su apoyo”. Añadió que García Comesaña hablará en el Parlamento, sí, pero no con las prisas con las que lo solicitaban Bloque y PSdeG sino cuando el PP ha decidido: en el primer pleno ordinario, todavía no convocado.

La diputada nacionalista Montse Prado recordó que fue el propio conselleiro quien “no le quedó otra que asumir el desastre” al admitir “problemas gravísimos” en los centros de salud. “El PP ha desmantelado la atención primaria y ahora las costuras no dan para más”, afirmó. Desde el Partido Socialista fue su portavoz parlamentario Gonzalo Caballero quien habló de “déficit estructural” debido a los “muchos años de políticas sanitarias del PP”, que incluso en los últimos presupuestos, los aprobados para este 2022, redujo las partidas para la medicina de familia.