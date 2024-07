El presidente de la Xunta niega que exista masificación ante el debate por implantar la tasa turística en Santiago

No existe masificación turística y le preocupa que se transmita “una imagen que no es real” sobre la materia. Esta es la posición del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ante el debate para la implantación de una tasa turística en Santiago de Compostela. Ni los datos objetivos disponibles -del INE a la Oficina del Peregrino-, que sitúan la ciudad entre las que soporta mayor presión de visitantes en todo el Estado, ni el evidente malestar vecinal parecen influir en la opinión de Rueda. No obstante, añadió este lunes en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete, no se niega al impuesto. Cada ayuntamiento puede decidir, vino a asegurar.

La semana pasada, el presidente gallego recibió la propuesta formal y técnica del Ayuntamiento de Santiago, que encabeza la nacionalista Goretti Sanmartín en un pacto con Compostela Aberta, para la tasa. Esta implicaría el cobro de entre 1 y 2,5 euros a cada viajero. Es ahora la Xunta la que debe aprobar una habilitación autonómica para que el municipio pueda comenzar los trámites. Sanmartín ha urgido al Gobierno gallego a pronunciarse sobre la iniciativa. “Le pedimos la documentación en octubre”, replicó Alfonso Ruedo, “le garantizo que seremos más rápidos al responder. Estanos analizándola pormenorizadamente”. El presidente se remitió además a las consideraciones que el director de la Axencia Galega de Turismo, Xosé Manuel Merelles, realizó el mismo día en que el ayuntamiento hizo pública su fórmula. También rechazó la idea de masificación turística. “Existen concentraciones importantes en determinados puntos y en determinados momentos, pero su gestión es totalmente normal”, afirmó Merelles.

Este fin de semana, el alcalde socialista de O Grove, una localidad marinera y turística de la Ría de Arousa, José Cacabelos, manifestó su intención de sumarse a la implantación de la tasa turística, en su caso de entre uno y dos euros por noche. “En Galicia hay 313 municipios y solo dos la han pedido”, contestó Alfonso Rueda, “la Xunta tiene una opinión, pero cada ayuntamiento puede hacerlo”.