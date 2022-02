Presos políticos gallegos del franquismo denuncian a Defensa ante la Fiscalía por mantener símbolos de la dictadura

Nombres de calles dentro del Arsenal Militar de Ferrol, placas en recuerdo de “los caídos” en la guerra del 36 o el proyecto expositivo del Museo Histórico Militar de A Coruña son algunos de los 23 símbolos franquistas que mantiene el Ministerio de Defensa en Galicia. La denuncia presentada ante la Fiscalía por 15 presos políticos gallegos de la dictadura así lo señala. Según la demanda contra Defensa, el Gobierno central incumple la Ley de Memoria Histórica y permite que el departamento de Margarita Robles “promocione la apología o el enaltecimiento” del régimen de Franco.

El documento, de 25 páginas, es el último paso adoptado por un colectivo de ex presos en el que figuran nacionalistas de izquierdas como el ex diputado del BNG en el Congreso Francisco Rodríguez, históricos comunistas como Rafael Pillado o Sari Alabau, el actvista por la memoria democrática y ex militante de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) Manuel Monge o sindicalistas como el ex secretario general de Comisiones Obrearas Ignacio Fernández Toxo. El primero fue en diciembre de 2020, cuando remitieron una carta a la ministra Robles para recordarle que la reforma del Código Penal “tipificaría como delito la apología o exaltación del franquismo” y declaraciones de cargos del Partido Socialista en ese sentido. Ya hablaban de los 23 casos, 13 de ellos en Ferrol.

En febrero de 2021, Defensa respondió a la misiva: “No consta que existan actuaciones pendientes al respecto”. Solo un mes después, los ex presos políticos volvían a escribir al ministerio: “Si Defensa sigue negando la evidencia y manifestando que 'no consta que existan actuaciones pendientes', pondremos estos hechos en conocimiento de la Fiscalía por si el cumplimiento reiterado de la ley pudiera tener carácter penal”. Así lo han hecho este jueves, al registrar la denuncia en el Palacio de Xustiza de A Coruña.

Los denunciantes se detienen además en lo que denominan incongruencia de Defensa. Ponen el ejemplo del cambio de nombre del colegio Salvador Moreno en Pontevedra, hoy Juan Sebastián Elcano después de una denuncia de la central sindical CIG por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. “El ministerio actúa con total incongruencia. Se niega a retirar, entre otras, la calle Salvador Moreno Fernández, del Arsenal Militar de Ferrol, pero cambia el nombre del colegio”, argumentan. Salvador Moreno Fernández fue un militar golpista y después ministro de Marina de Franco.

La de Salvador Moreno no es la única calle del Arsenal de Ferrol que homenajea a la dictadura. Lo hace también la Almirante Fernández Martín, Almirante Vierna, González Llanos, Marqués de Alborán, Soldado Lois, Crucero Baleares, Cándido Pérez y Almirante Honorio Cornejo. La denuncia argumenta profusamente sus vínculos con la dictadura. No solo en el callejero aparece la simbología. En la Iglesia Castrense de San Francisco en Ferrol hay una Cruz de los Caídos, una placa a los Caídos del crucero Baleares y otra en referencia al bautismo del “Generalísimo”. Y en el cuartel Sánchez Aguilera de la misma ciudad, un escudo franquista.

Ya en Santiago de Compostela, la residencia de estudiantes del Ministerio de Defensa se llama Teniente General Barroso -militar sublevado y jefe del cuartel general de Franco durante la Guerra Civil. En A Coruña, el edificio de la Capitanía General mantiene una “sala de honor Teniente General Yagüe” y una relación histórica de banderas de España que “evita la referencia a la dictadura después de la Segunda República”. Por último, el contenido del Museo Histórico Militar de A Coruña “podría corresponder perfectamente a cualquier año de la dictadura, es un museo de exaltación del franquismo”.

Los 15 presos políticos de la dictadura que sostienen la denuncia, hecha pública en rueda de prensa este viernes en el Ateneo Ferrolán, son Rafael Pillado Lista, Francisco Rodríguez Sánchez, Sari Alabau Albors, Vicente Couce Ferreira, Raúl Pillado Lista, Alfonso Tellado Sande, Antón Martínez Aneiros, Xosé Piñeiro Arnoso, Anxo Ferreiro Currás, Ignacio Fernández Toxo, Fina Varela Fontán, José María Freire Piñeiro, José Loureiro Fernández, Manuel Monge González y Ricardo Aneiros Sixto.