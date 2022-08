La rebaja para el transporte público autonómico será del 50% en Galicia

Los transportes que dependen de la administración autonómica en Galicia tendrán una rebaja del 50% en los abonos en los próximos cuatro meses. El Gobierno anunció las bonificaciones el pasado mes de junio dentro de su plan anticrisis. Estableció un descuento del 30% en general, pero dejó en manos de las administraciones autonómicas y locales ampliarlo hasta el 50% en las redes sobre las que tienen competencias. Es lo que ha hecho la Xunta, que ha concretado que en el caso de Galicia están incluidos el bus interurbano, el transporte por barco en la ría de Vigo y el tren en de proximidad en el área de Ferrol. Como en el resto del Estado, la medida estará en vigor desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que el descuento se aplicará a los viajes con la Tarxeta de Mobilidade de Galicia y la Tarxeta Xente Nova. Aseguró que el esfuerzo económico para las arcas públicas gallegas será “muy importante”, pero no lo cuantificó porque, dijo, dependerá de la demanda. Es una partida “abierta” que se suma a las aportaciones del Gobierno central.

El director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, añadió en una rueda de prensa que “no está previsto ningún tipo de límite” en el número de viajes a realizar, con la condición puesta por el Gobierno central de que sean bonos multiviaje.

En el acto también estuvo presente la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que sí hizo referencia a que la Xunta tiene unos cálculos de la demanda esperable y, de hecho, ha llegado ya a la conclusión de que no es necesario reforzar la flota de autobuses porque hay suficientes vehículos. Sin embargo, sí ha criticado que el Gobierno central no refuerce las líneas de tren porque considera que “la problemática está constatada”. “La Xunta de Galicia no va a trasladar que se eviten horas punta para coger el bus, Renfe sí que está trasladando que se eviten horas punta para coger el tren”, manifestó Vázquez.