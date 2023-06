Rueda da marcha atrás y dice ahora que Baltar comunicará si aspira o no a seguir al frente del PP en Ourense

Alfonso Rueda, presidente del PP gallego, ha tomado nota de los mensajes que el barón de su partido en Ourense, Manuel Baltar, le ha enviado a través de declaraciones en la prensa. Hace dos semanas, Rueda sostenía que “seguro” que, después de renunciar a retener la Presidencia de la Diputación, renunciaría también a revalidar el cargo en el partido. Baltar replicó en una entrevista en el diario La Región que debe ser él quien lo comunique y que es algo que está pendiente de decidir, de modo que su superior en la formación conservadora ha dado marcha atrás en sus palabras, ha evitado dar por cerrado el escenario y ha admitido que es un anuncio que se debe hacer “personalmente”.

A pesar de la rectificación, Rueda asegura que no se siente “desautorizado” ni ve incoherencias entre los mensajes lanzados: “Sé lo que hablamos y, viendo lo que dijo estos días, no veo que haya ninguna contradicción”. Entre ambos, agregó, no hay “absolutamente ningún problema” y Baltar tiene “todo el derecho” a anunciar él mismo las decisiones que le afectan. No ha manifestado intención de cerrarle el paso: “Es una persona que prestó servicios muy importantes al PP y a la provincia. Si él quiere, puede seguir siendo útil en política”.

Sobre el candidato del PP a presidir la Diputación, un ente que van a retener los populares tras el acuerdo con Gonzalo Pérez Jácome (revalidado pese a que el propio Rueda dijo que no volverían a pactar), ha vuelto ha echar balones fuera. El proceso de elección de los diputados sigue pendiente porque en dos partidos judiciales no se han constituido todavía todos los ayuntamientos.