Baltar ignora a Alfonso Rueda y asegura que le apasiona presidir el PP de Ourense

Los planes de Manuel Baltar, hasta ahora presidente dela Deputación de Ourense, cargo al que no aspirará de nuevo, chocan con los de su teórico superior en el PP gallego, Alfonso Rueda. Después de que Baltar anunciase su renuncia a presidir el ente, Rueda también lo relegó en el partido, del que era presidente provincial, y aseguró que “seguro no optará”. “Eso me transmitió”, añadió. Pero en una entrevista publicada este domingo en el diario local La Región, Baltar lo desmiente. “Será una decisión que tomaré teniendo en cuenta todas las opiniones y sobre todo a mis más directos colaboradores en cada ayuntamiento y en cada comarca. Es una función que me apasiona”, asegura.

Turbulencias en el PP gallego posFeijóo a un año de las urnas: imputaciones, discretos resultados y lío en las diputaciones

La conversación ofrece una versión propia de los hechos políticos ourensanos que han acabado con el clan Baltar en la diputación. “Teníamos más votos que PSOE y BNG juntos, y sabíamos que quien gana unas elecciones gobierna la institución más importante de la provincia”, explica, “yo, en días previos a cualquier negociación, quise despejar cualquier duda: lo importante son los proyectos y las silgas y lo de menos son los nombres”. Baltar quiere apartar toda impresión de que su final ha venido dictado desde Santiago o Madrid. “¿Feijóo o Rueda tuvieron que ver con su renuncia?”, le preguntan los periodistas, y responde: “En absoluto, fue una cuestión que yo formulé y con tiempo suficiente”. Además Baltar indica que nunca se sintió traicionado por los presidentes gallego y español de PP.

Baltar asegura que su imputación por presunto delito contra la seguridad vial -la Guardia Civil lo cazó a 215 kilómetros por hora en dirección a Madrid al volante de un coche oficial- no tuvo nada que ver en su retirada. Y a pesar de que insiste en que nadie le obligó a marcharse, admite estar preparado para recibir fuego amigo o enemigo, “de todo tipo”. La entrevista acaba con una nueva advertencia de Baltar: “Pero yo no marcho, ¡eh!, o sea que cuidadito. Marcho que tengo que marchar de la Diputación, eso lo acepto. Pero yo no me voy de ningún sitio”.

Hace menos de dos años que Baltar revalidó su presidencia del PP de Ourense con el 99,2% de los 662 votos emitidos. Según los estatutos de la organización, los congresos provinciales deben convocarse cada cuatro años.