Rueda asegura que Baltar renunciará también a presidir el PP en la provincia de Ourense

En septiembre de 2021 el PP de Ourense elegía en su congreso provincial de nuevo a Manuel Baltar como líder con el 99,8% de los votos. Menos de dos años después está ya decidido que no optará otra vez al puesto. Eso, asegura el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, es lo que le ha trasladado el político ourensano después de hacer público que tampoco va a intentar ocupar la Presidencia de la Diputación provincial, al frente de la cual lleva 11 años: “Cuando se celebre un nuevo congreso, seguro que Manuel Baltar no optará. Eso me transmitió”.

Baltar no optará a presidir la Diputación de Ourense tras más de una década en el cargo

Lo que no concretó Rueda es cuándo será esa nueva reunión. Normalmente los cónclaves para renovar las direcciones provinciales del PP son cada cuatro años, pero el jefe de filas de los populares no ve necesidad de agotar ese tiempo, que en el caso de Ourense llevaría hasta avanzado 2025. Tampoco está previsto que se convoque de forma inmediata. Ahora, señala, el partido está centrado en la constitución de los gobiernos locales y en la campaña de las generales de julio.

Tampoco ha revelado nombres de candidatos a sustituir a Baltar en la Diputación y en el partido. “Tocará buscar un nuevo candidato cuando toque”, dijo. La Presidencia del ente provincial para el PP “no está garantizada” tampoco con la salida de Baltar, del que ha dicho que era el candidato de su partido después de que hace dos semanas arrojase sombras de duda y recalcase que en aquel momento lo que había logrado el ourensano era un acta de concejal en Esgos.

Preguntado por un nombre en concreto, el de Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar, señaló que es uno de los candidatos del PP al Senado. “Si digo que me parece un magnífico candidato [para la Diputación] parece que lo estoy señalando. En Ourense hay gente muy buena”, respondió.

Agregó que en este momento “no hay ningún pacto” con otras fuerzas en la Diputación, pero el PP intentará retener la Presidencia como la fuerza con más apoyos -a un diputado de la mayoría absoluta. Los ayuntamientos no están aún constituidos, recordó. La inmensa mayoría lo harán este sábado, pero en la provincia de Ourense habrá retrasos en al menos dos, Celanova y Castro Caldelas. En este último la Junta Electoral Central ha ordenado repetir la votación. Hasta que no se resuelvan estos casos no se cerrará la designación de los diputados provinciales y, en consecuencia, no se podrá constituir la Diputación.

Uno de los ayuntamientos en los que el panorama continúa sin despejarse es el de la ciudad de Ourense. La lista más votada es la de Democracia Ourensana. Para intentar apartar a Gonzalo Pérez Jácome de la Alcaldía, el candidato del PP, Manuel Cabezas, propuso formalmente a PSOE y BNG un pacto a tres que lo sitúe a él como jefe del Gobierno local. Pero, protestó Rueda, “no hubo respuesta y así es complicado”. Si no hay un acuerdo, el Ayuntamiento será de nuevo para Jácome. El presidente del PPdeG aseguró que él se va a quedar “con la conciencia muy tranquila” porque su formación “intentó una alternativa”.

El cambio de Gobierno que Rueda no habría hecho

Rueda admitió este jueves que los cambios que acaba de acometer en el Gobierno gallego no fueron idea suya, sino que le vinieron impuestos por las preferencias de Alberto Núñez Feijóo para confeccionar sus listas para las generales del 23 de julio. Él, dijo, estaba “muy contento” con su equipo. Pero huye de parecer crítico con las decisiones del presidente del PP español: para él se ha convertido en “una oportunidad” y ha procurado hacer una remodelación “rápida”, en la que solo entran dos personas por las dos que salen y hay un cambio de atribuciones. “Estoy muy satisfecho con el Gobierno y muy satisfecho de que sean tan buenos [que los reclamen para las listas]”, manifestó.