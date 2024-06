Rueda evita el enfrentamiento con Ayuso por la condecoración a Milei: “Dios me libre de meterme”

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, considera que no debe opinar sobre las decisiones que toma su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid. Después del acto en el que la presidenta madrileña condecoró al jefe del Gobierno argentino, Javier Milei, -un acto al que no invitó a Alberto Núñez Feijóo-, Rueda ha manifestado que “ella sabrá los méritos que pueden concurrir y las razones para la condecoración”. Y ha evitado un enfrentamiento: “No me puedo meter. Yo sé lo que haría yo, pero lo que haga cada comunidad autónoma... ¡Dios me libre! Son muy libres de hacer lo que estimen oportuno”, dijo.

En respuesta a dos preguntas sobre la decisión de Ayuso de darle a Milei la Medalla Internacional de Madrid, Rueda manifestó que a él no le gusta que “ningún responsable político de otro país venga aquí a decir cosas en contra de las instituciones e incluso de las personas que están representando a esas instituciones”. Pero, añadió a continuación, le hace “gracia” que la reacción del Gobierno español haya sido “airada” en este caso, cuando opta por “mirar para otro lado en otros”, que no aclaró.

El debate sobre la pertinencia de invitar a Milei y condecorarlo después de que haya insultado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay que encuadrarlo para Rueda en la libertad de decisión de cada comunidad. “Otra cosa es si estoy totalmente de acuerdo o no. Tampoco me gustaría a mí que estuviese la presidenta de Madrid opinando sobre algo que hagamos nosotros”, concluyó.

El presidenta gallego evitó pronunciarse sobre si a él le incomoda que Ayuso organice este tipo de actos sin invitar al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.