Ayuso no invita a Feijóo a la entrega de la Medalla de Madrid a Javier Milei

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá este viernes a la entrega de la Medalla Internacional de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei. Fuentes de la dirección del partido han confirmado que la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso no le ha invitado al acto, aunque remarcan que Feijóo no suele acudir a eventos autonómicos o locales en Madrid, salvo a la fiesta oficial que se celebra cada 2 de mayo.

El presidente de Argentina aterrizará en las próximas horas en Madrid para su segunda visita a España desde que fue elegido. Milei tampoco acude esta vez en un viaje oficial: no tiene previsto reunirse con nadie del Gobierno ni con Felipe VI. Aunque el presidente argentino intentó que el rey lo recibiera, Zarzuela no ha incluido en la agenda oficial del jefe del Estado ningún acto con Milei.

El primer viaje de Milei a España tuvo como objetivo asistir a un acto político del partido de extrema derecha Vox, aliado internacional del presidente argentino. En aquella ocasión, a menos de un mes de las elecciones europeas, el mandatario sudamericano arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. Semanas antes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ironizó con las “sustancias” que toma Milei.

La polémica suscitó un duro enfrentamiento diplomático que hoy perdura. España llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, y las relaciones entre los gobiernos de ambos países están rotas.

La segunda visita del presidente argentino a España en apenas un mes tiene como objeto recoger dos premios. Uno, concedido por la organización ultraliberal Juan de Mariana. El empresario que promociona “la Cena de la Libertad” con Milei, Fernando Monera, no solo cobrará entrada para acudir al evento, que usará como expositor para sus cursos, sino que una de sus empresas obtiene ingresos millonarios de la Administración. Open Sistemas aparece entre las 6.000 empresas que más ayudas públicas recibieron en España en 2021, según el Ministerio de Hacienda.

Ayuso, en defensa de Milei

Pero el plato fuerte de la visita de Milei a España será la entrega de la Medalla Internacional de Madrid, que recibirá de manos de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “Es un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina”, ha dicho la presidenta madrileña este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

La presidenta regional se ha escudado en la ley de amnistía para justificar que haya decidido condecorar a un líder extranjero que tiene abierta una crisis con España y que ha insultado al presidente del Gobierno. En una entrevista con la radio del grupo argentino Clarín, volvió a defenderlo. “Da confianza y atracción para la inversión y para las empresas, y por tanto para la prosperidad”.

Ayuso no ha avisado oficialmente al Gobierno de la llegada de Milei a Madrid, ni de los actos que ha organizado para él, pese a que así lo ordena la Ley de Acción Exterior, según ha informado este mismo jueves el Ejecutivo. Con todo, desde el PP han defendido su derecho a invitar al mandatario argentino: “La presidenta de Madrid actúa dentro del marco de sus competencias”.

El acto se celebrará este viernes, pero a él no está invitado Feijóo. El líder del PP celebró el triunfo de Javier Milei y aplaudió que los argentinos votaran “cambio”, aunque la debacle económica y social provocada por las políticas ultraliberales han acallado las alabanzas del partido hacia el presidente sudamericano. Salvo las del PP de Madrid.

Quien tampoco acudirá a la entrega de la medalla es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Fuentes de la Alcaldía han asegurado a elDiario.es que “no consta” invitación al respecto.

El de mañana es el segundo acto oficial consecutivo del que Feijóo estará ausente, después de que la Casa del Rey no cursara invitación al líder de la oposición para los actos de celebración del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI. Desde Zarzuela se aseguró que no hubo invitación porque el protocolo se ceñía a “poderes del Estado y órganos constitucionales”.