El empresario que promociona “la Cena de la Libertad” con Milei en Madrid recibe millones en contratos públicos y ayudas

“Javier Milei no es solo un pensador, sino un activista”, “el camino hacia el anarcocapitalismo está lleno de complejidades”, “queda mucho por explorar y debatir sobre la viabilidad y las implicaciones de un mundo sin estado”... son reflexiones firmadas por Fernando Monera, un empresario que, tras recibir adjudicaciones y subvenciones millonarias de varias Administraciones, promociona las actividades del 'think tank' ultraliberal Instituto Juan de Mariana y hace negocio con sus satélites.

Entre esas actividades del Juan de Mariana está la “Cena de la Libertad” con la que esta asociación “sin ánimo de lucro” agasajará este sábado en el Casino de Madrid al presidente argentino, en su segunda visita a España desde que llegó a la Casa Rosada. En la que hizo en mayo, invitado por la ultraderecha de Vox, llamó “corrupta” a la esposa del presidente del Gobierno.

Ahora, y en el marco de la denominada “Semana de la Libertad”, el anfitrión será el Juan de Mariana, que con motivo del evento sorteará 56 ejemplares de “El Camino del Libertario”, cortesía de la editorial Deusto (Planeta), uno de los “colaboradores” del acto. Las diez primeras copias irán firmadas por el autor del libro, Milei. Se entregarán con banderas Gadsden (una serpiente sobre fondo amarillo y el lema “No me pises”, símbolo de los seguidores del ultraderechista argentino) firmadas por Jesús Huerta de Soto.

Este excéntrico funcionario, catedrático en una universidad pública (la Rey Juan Carlos de Madrid) y multimillonario empresario de los seguros, es un referente de Milei y el Juan de Mariana. Está entre la decena larga de señores (no hay mujeres) a las que el instituto ha entregado este premio desde 2007 por su “defensa ejemplar de las ideas de la libertad”. Otros son Federico Jiménez Losantos o Mario Vargas Llosa.

Ahora le toca a Milei, galardonado por una entidad que “no acepta subvenciones ni ayudas de gobiernos o partidos políticos”. Algo que, cosas del capitalismo y sus contradicciones, no puede decir Fernando Monera.

Este emprendedor tecnológico ha tenido un papel relevante en la “Cena de la Libertad” de este año como administrador de Katarsis Digital SL. Esta firma de comercio electrónico creada hace menos de un año es la titular de la web de Formación del Juan de Mariana y se ha encargado de vender algunas entradas para el acto del sábado.

Monera también ha fundado una empresa que hace caja con cursos online en los que son profesores miembros del 'think tank' ultraliberal y usan el gancho de Milei o el no menos ultraliberal economista Daniel Lacalle como “colaboradores”.

Pero el meollo de sus negocios viene de Open Sistemas, consultora tecnológica con sede en Madrid en la que Monera es consejero delegado y tiene el 50% a través de su sociedad Terminus Vision SL, según el Registro Mercantil.

Con contratos millonarios de la Administración, Open Sistemas aparece entre las 6.000 empresas que más ayudas públicas recibieron en España en 2021, según el Ministerio de Hacienda. Desde 2020, ha cobrado 1,75 millones en subsidios, incluyendo 117.380,3 euros de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Allí fue viceconsejero hasta julio otro azote de las subvenciones, el actual director del Juan de Mariana, Manuel Llamas, colaborador en medios de derecha y en negocios de Monera.

Así, la consejería de la que formó parte Llamas concedió por ejemplo a Open Sistemas una ayuda de 28.548 euros para “acciones formativas de cualificación y recualificación” en diciembre de 2022, con él todavía en su despacho de la Consejería que entonces dirigía Javier Fernández-Lasquetty.

De la Junta de Andalucía Open Sistemas ha recibido otros 16.000 euros. Del ICEX, otros 14.100 euros. De Red.es, 90.614 euros para desarrollar inteligencia artificial. Del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), un crédito blando de 267.412 euros. Y 1,24 millones en préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2020, en el marco de la línea extraordinaria que lanzó el Gobierno central al estallar la pandemia para sostener la actividad económica.

Mucho dinero público. Y adjudicaciones de distintas Administraciones por importe de más de 6 millones, más IVA. La cifra incluye un contrato de 4,76 millones que la Agencia Tributaria encargó a una unión temporal de empresas (UTE) de la que forma parte Open Sistemas, y un contrato millonario que le adjudicó en 2021 la empresa pública Metro de Madrid.

La UNED o Naciones Unidas

Creada en 2003, Open Sistemas tiene entre sus clientes, según su web, a multinacionales como Orange, Santander, BBVA, Siemens, Inditex, Sacyr, NTT Data, Microsoft, Talgo, Disa, Iberdrola, Google y Telefónica. También a entidades públicas como la Agencia Tributaria, la Universidad Nacional de Educación a Distancia o Naciones Unidas.

Con unos 200 empleados, en 2022 facturó un récord de 10 millones, un 23% más, y declaró beneficios de unos 480.000 euros, según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View. En ellas señalaba que “las perspectivas para el próximo ejercicio son iguales”.

Mientras recibe millones del erario público, su cofundador, Fernando Monera, aboga en su cuenta en X (antes twitter) por despedir a 2,9 millones de funcionarios [“Yo les pago”], carga contra los “subsidios a mansalva” del gobierno socialista o hace suyas proclamas de Murray Rothbard, teórico del anarcocapitalismo que defendía que los impuestos son “un robo”.

Monera, que no ha querido atender a elDiario.es, es ingeniero Informático y MBA por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Fue consejero de una sicav familiar liquidada en 2022, Amazonia Inversiones. Además de Open Sistemas ha fundado empresas como Paper XP (una web sobre lactancia materna, Edulacta) o Katarsis Digital, que en su destartalada web (está a medio hacer y no aparece al buscarla en Google) dice estar “especializada en construir negocios online exitosos, en colaboración con inluencers, [sic] emprendedores, comunidades”.

Otro de sus negocios es Locos de Wall Street Academy (por abreviar, LWSA), de la que Monera es consejero delegado, según su LinkedIn. Venden cursos de Finanzas con “colaboradores TOP” como Manuel Llamas y otras personas vinculadas al Juan de Mariana: el economista Juan Rallo, ex director del instituto, o su tesorero, el periodista de Libre Mercado Domingo Soriano.

Este último administra una empresa (Tu dinero nunca duerme SL) de la que es socio el director del Juan de Mariana, según la declaración de bienes que Llamas presentó cuando era alto cargo de Ayuso.

Con un teléfono de contacto en su web (un 902) que es el mismo que el de Open Sistemas, LWSA tiene estos días, en vísperas de la llegada de Milei, abierta a inscripción la cuarta edición de un curso online sobre “Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo”. En él figuran Llamas, Rallo o Soriano como profesores. Y como “colaboradores”, el presidente argentino, Lacalle o un hijo de Huerta de Soto. Todo por 844 euros (“precio final”).

LWSA montó el año pasado un Congreso en Madrid donde fueron ponentes Llamas y Soriano. Ambos colaboran regularmente en su canal en Youtube, con más de 33.000 seguidores. Su contenido es eminentemente financiero, pero el que más destacan es un vídeo sobre si “está España ante un colapso económico” que cuestiona que el país tenga seguridad jurídica y arranca preguntándose si “estamos en una economía del primer mundo o estamos empezando a tambalearnos”.

El otro cofundador de LWSA es Juan José Ayuso. Ex del Estudiantes de baloncesto reconvertido en empresario, es también el otro administrador de Katarsis Digital.

Con esta sopa de sociedades y relaciones, hay quien sostiene que Llamas “ha montado un negocio paralelo al Instituto” con las empresas a las que están vinculados Monera y su socio Ayuso, “aprovechándose del tirón mediático de Javier Milei”, y que el Juan de Mariana ha perdido influencia con él al frente.

El ex alto cargo de Ayuso niega esa pérdida de influencia y desvincula del instituto ese curso, que empezó a impartirse antes de que él dirigiera el Juan de Mariana. No ve problema en los millones cobrados de la Administración por la empresa de Monera, cuando el instituto defiende lo que defiende. Son cosas distintas, dice.

“Tenemos proveedores y acuerdos de colaboración con otras empresas, como cualquier otra entidad. Si esos proveedores tienen o no contratos con la Administración, no tiene nada que ver con la actividad del Instituto”. Respecto a Monera, si “ha recibido o no subvenciones alguna de sus empresas, lo desconozco. Pero eso, en todo caso, no tiene nada que ver con el Instituto”.

Entradas agotadas

Con lo que sí ha tenido que ver Monera es con la venta de entradas para la cena con Milei. El 18 de abril el Juan de Mariana publicó un tuit (luego lo borró) anunciando que era “exclusiva para miembros y benefactores”. “Únete hoy y asegura tu lugar en este evento único”, previo pago eso sí de una cuota anual de 150 euros.

“Muchos miembros, después de pagar la membresía se han quedado sin plaza”, dice una persona muy crítica con la gestión de Llamas al frente del instituto.

Las entradas salieron a la venta el 23 de mayo, al filo de la medianoche. Se envió un enlace por mail a los miembros que redirigía a la web de formación del Juan de Mariana, la que administra Katarsis Digital. A la media hora comunicaron que el servidor se había caído por exceso de afluencia. El 28 de mayo pusieron más entradas a la venta a través de la web especializada Eventbrite. Se agotaron enseguida.

Llamas no niega que personas muy cercanas a él, como Fernández-Lasquetty, Díaz Ayuso, Jiménez Losantos, Santiago Abascal o Iván Espinosa de los Monteros podrán asistir al evento con Milei sin tener que comprar su entrada a través de estas plataformas, a diferencia de miembros que han pagado su cuota y se van a quedar con las ganas de dar de cenar al presidente argentino.

El director del Juan de Mariana explica que las plazas son limitadas y ha habido más demanda que oferta. “A diferencia de otros años, esta es la primera vez que la cena es exclusivamente para miembros del Instituto”. “En ningún caso se garantizaba asiento, salvo para los benefactores”, que aportan 1.000 euros anuales o más al instituto.

“Benefactores, expremiados, socios fundadores y miembros del equipo contaban con plazas reservadas. También se han reservado algunos asientos de carácter institucional”.