Sumar, tras las elecciones gallegas: “Hemos tenido un mal resultado y tenemos que reflexionar para hacer las cosas mejor”

El portavos de Sumar, Ernest Urtasun, ha valorado este lunes que el partido se haya quedado lejos de obtener representación en las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero. “Fue una noche difícil porque esperábamos otros resultados, no hemos sido capaces de entrar en el parlamento gallego, el resultado es malo, no vamos a buscar excusas”, ha dicho el ministro de Cultura. El partido no valora, ha añadido, dejar de concurrir con la marca Sumar de cara a los próximos comicios vascos y europeos. “Habrá que hacer una reflexión colectiva de lo que ha ocurrido”.

Las candidaturas encabezadas por Marta Lois, exportavoz del partido en el Congreso, se quedaron por debajo del 2% de los votos y lejos, por tanto, de conseguir escaños en A Coruña o Pontevedra, empeorando también los resultados de Podemos-EU-Anova de hace cuatro años.

“Ayer, evidentemente, no fue una noche fácil para Sumar. Teníamos una oportunidad histórica de cambio político, pero la movilización de las gentes progresistas no ha sido suficiente, ayer había ilusión en una gran parte de la sociedad gallega por el cambio y no hemos sido capaces de materializarlo”. Según el portavoz de Sumar, el partido no ha sido capaz de “explicar con claridad” un aspecto: “Expandir el voto, no concentrarlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas, no hemos sido capaces de explicarlo con la claridad suficiente”.

Para Urtasun, lo importante es “tener estrategias de ensanchamiento y no de concentracion de voto”. De cara a las próximas elecciones vascas y las europeas, desde Sumar no contemplan concurrir con otra marca. “Sumar es un proyecto fuerte, autónomo, que se presenta en las elecciones con marca propia como no podría ser de otra manera, somos un sujeto político importantísimo”. La marca, añade, está “claramente identificada como imprescindible para la transofrmación social en nuestro país”.

“Estamos trabajando en tener los mejores resultados en el País Vasco y en las europeas”, ha dicho, apuntando a la próxima asamblea del partido. “Ante lo que es un mal resultado: humildad, responsabilidad, honestidad y trabajo y hacer de Sumar un proyecto más fuerte de cara a la próxima asamblea”.