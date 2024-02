Sumar pelea contra las encuestas para lograr algún escaño y acabar con “los años perdidos” del PP

Sumar ha volcado todos sus recursos en la campaña. En los últimos días el equipo que trabaja en Madrid se ha desplazado a Galicia para dar un impulso final a la candidatura de Marta Lois. Desde el miércoles, cuatro ministros han viajado para arroparla en diferentes mítines, incluida Yolanda Díaz, que ha encadenado cuatro actos desde el jueves. Entrar en el Parlamento era un objetivo fundamental para el proyecto político de la vicepresidenta segunda que se encuentra en plena construcción estatal. Aunque las encuestas han ido desinflando esa posibilidad a medida que avanzaba la campaña, en la coalición confían en obtener dos escaños que faciliten al mismo tiempo la salida del PP del Gobierno.

“Hay dos escaños que están entre Sumar Galicia y el PP. Dos escaños decisivos. Si Sumar consigue esos dos escaños, Rueda cae”, ha afirmado este viernes Marta Lois. La candidata de la coalición ha apelado a los indecisos para tratar de arañar los votos necesarios para conseguir escaño tanto en las dos provincias más urbanas de la comunidad. “Sé que hay muchos gallegos que tienen dudas; a todas ellas les digo: somos el voto decisivo para el cambio. No estamos pidiendo cambiar unas siglas por otras: lo importante son las políticas”, ha dicho en el mitin de cierre en Santiago, ante unas doscientas personas.

Yolanda Díaz ha cerrado el mitin final de la campaña de Lois. “Hay que cerrar la puerta a los 14 años perdidos del PP, a una Galicia menguante”, ha dicho. La tesis que ha repetido estos días la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar es que hay una oportunidad de que el color de la Xunta cambie si ocurre lo mismo que en las generales. “Cerrar una parte de la historia negra de Galicia para abrir las ventanas a la esperanza, al futuro, a un país moderno”, ha dicho.

Pero la situación es diferente de la que se dibujaba en la semana final de las generales, sobre todo para Sumar. En esta ocasión, la coalición de Yolanda Díaz no pelea por ser tercera fuerza sino por superar la barrera del 5% en A Coruña y Pontevedra, las únicas donde las encuestas les dan opciones de sacar un escaño. Y si bien los sondeos muestran un declive del PP y abren la puerta a una mayoría alternativa, lo hacen debido a la pujanza de la candidata del BNG, Ana Pontón, que se ha disparado durante la campaña electoral. El último CIS situaba a los nacionalistas por ncima de su techo histórico, entre los 24 y los 31 escaños.

Sumar, mientras tanto, está según el CIS cerca del 3% en el total de Galicia. El barómetro eso sí, le concede una horquilla de 0 a 2 escaños porque la coalición que forman también Esquerda Unida y Verdes Equo tiene mucho más voto en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde podría situarse más cerca de ese umbral del 5% necesario según la ley electoral para que cualquier partido pueda obtener representación. La última entrega publicada por Sondaxe, la encuesta de La Voz de Galicia, les daba un 3,9% de los votos y un escaño.

La entrada en el Parlamento gallego es esencial para Sumar, que se encuentra en pleno proceso para articular un frente amplio de partidos a nivel estatal. Este mismo lunes comienza el plazo para la presentación de candidaturas hacia la asamblea fundacional del 23 de marzo y la plataforma ya ha puesto en marcha los primeros debates para desplegarse en los territorios. Si consiguen al menos un escaño, la coalición puede empezar a labrar ese proceso con su primera parlamentaria autonómica propia, con dos en el mejor de los escenarios.

Es por eso que Sumar está movilizando todos sus recursos para esta campaña. Los cinco ministros han ido interviniendo en los diferentes mítines de Lois. Además de Yolanda Díaz, que ha acudido varias veces, se han implicado en la campaña el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y Urtasun, sobre todo al final de la campaña. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, estuvo este miércoles, y Mónica García, de Sanidad, al inicio de la campaña. “Vamos a hacer lo que estamos haciendo en el Gobierno del Estado”, ha dicho Lois este viernes.

Pero no solo se han implicado los ministros. También se han incorporado diputados del grupo en el Congreso como Verónica Martínez, que forma parte de la cuota de Sumar, o Aina Vidal, de los comuns. La pata catalana de coalición se ha implicado sobre todo en la recta final. En el cierre, junto a Urtasun, ha estado también la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Uno de los más activos ha sido el propio portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Errejón, que ha acompañado a Lois en multitud de mítines y se ha involucrado personalmente en la estrategia.

Un fracaso en Galicia, sin embargo, supondría una primera mancha para el proyecto, precisamente en casa de Yolanda Díaz y cuatro años después de la desaparición de En Marea que llevó a la candidatura de Podemos, Esquerda Unida y Anova, liderada por Antón Gómez-Reino, a los 0 escaños y un 3,9% de los votos. Una caída de 14 diputados; de liderar la oposición a desaparecer del parlamento autonómico. Si Sumar no consigue revertir esa tendencia tendrá aún más dificultades para empezar a articular la formación en un territorio sin presencia institucional. Una situación que podría ser aún más complicada si hubiese un cambio político y el BNG pudiese gobernar la Xunta con apoyo del PSDeG pero sin la formación de Marta Lois.

El día de la convocatoria electoral, hace dos meses y medio, Sumar todavía no tenía ni siquiera candidato. El fracaso de las negociaciones para una candidatura unitaria estaban todavía recientes y las perspectivas no eran ya de partida las mejores. En ese momento, algunos dirigentes hablaban de la necesidad de mantener una tendencia ascendente para el ciclo electoral que se venía. “Empezamos mal en Galicia, pero mejoramos en Euskadi y llegamos bien a las europeas”, decían.

La idea de movilizar a todo el Gobierno se pensó entonces, según apuntan fuentes en la coalición, con la idea de que el Partido Popular forzaría una campaña en clave nacional, con un fuerte discurso antiamnistía, tal y como ocurrió en las municipales y las autonómicas. Pero eso no ha terminado ocurriendo hasta el final, cuando el partido de Alfonso Rueda ha metido a ETA en la campaña, alentando falsos vínculos del BNG con la banda terrorista.

En Sumar mantienen el optimismo sobre sus opciones de entrar con uno o dos escaños en estas elecciones, aunque no obvian las dificultades. Por eso han centrado su estrategia en una consigna de que su aparición en el parlamento es la llave para sacar al PP. “Si entra Sumar, Rueda cae”, han repetido durante toda la campaña. “Tenemos que convencer a la gente de que el relato oficial no es verdad. No es cierto que los gallegos somos conservadores. Cuando votamos en las generales y en las municipales, votamos progresismo”, ha defendido Díaz en el cierre. “El partido está completamente abierto. Hay centenares de miles de personas que no saben cómo votar. Los votos de Sumar son los que garantizan que Rueda Salga de la Xunta de Galicia”, ha repetido.