El Tribunal Superior de Galicia avala que la Xunta exija el certificado COVID para entrar en todos los pubs y discotecas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala que la Xunta exija la presentación del certificado COVID para acceder a cualquier local de ocio nocturno. Los pubs, discotecas y salas de fiestas tienen desde la medianoche del viernes al sábado la posibilidad de abrir al 100% de aforo y hasta más tarde, de acuerdo con la última modificación de las normas aprobada por el Gobierno gallego al decaer la situación de emergencia sanitaria que estaba vigente desde marzo de 2020.

El uso del pasaporte COVID para el ocio nocturno fue polémico en Galicia. La Xunta lo aprobó en julio, pero la Justicia gallega lo tumbó en agosto. El Tribunal Supremo terminó después dándole la razón al Gobierno gallego, que lo empezó a aplicar a principios de octubre en los locales nocturnos que podían abrir hasta más tarde y, después, en los albergues de peregrinos. Ahora, al permitirse la vuelta a los aforos completos, la Consellería de Sanidade ha pedido de nuevo el respaldo del TSXG a la medida.

Los jueces consideran que la ampliación de aforos es "un plus de riesgo" para el contagio. La actividad se desarrolla en espacios en los que "resulta dificultoso renovar el aire de forma natural", lo que facilita la transmisión del coronavirus. La medida, argumentan, tiene una utilidad "evidente" en la prevención y no busca "el mero control a los clientes, sino impedir que accedan a los establecimientos quienes no hayan acreditado" que están vacunados, han superado la infección o tienen pruebas diagnósticas negativas recientes. Ven la exigencia "idónea, necesaria y proporcionada".