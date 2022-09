La Xunta publicita el descuento de transportes del Gobierno como si fuera propio

El Gobierno central anunció el pasado mes de junio, dentro de su plan de medidas anticrisis, un descuento en los abonos multiviaje en los transportes por carretera que incluía los de titularidad estatal, pero también los que están en manos de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. El real decreto-ley publicado el día 26 de aquel mes en el Boletín Oficial del Estado establecía una rebaja general del 30%. El Ejecutivo dejó en manos de las administraciones competentes sobre las diferentes redes de transporte decidir si complementaban ese recorte de los precios. Y las posturas se fueron definiendo hasta que hoy, 1 de septiembre, entraron en vigor las medidas. En el caso gallego, el presidente, Alfonso Rueda, convocó a los medios el día anterior en la estación intermodal de Santiago para anunciarles que la rebaja sí sería de la mitad. Lo presentó como una decisión propia financiada, al menos por el momento, con fondos autonómicos. El titular de la nota de prensa distribuida era el siguiente: “Rueda anuncia que la Xunta aplicará desde mañana un descuento del 50% en los precios del autobús autonómico y extenderá las rebajas al transporte de la ría de Vigo y al ferrocarril en el área de Ferrol”.

El comunicado de prensa añadía que el presidente sí había hecho referencia a que la medida formaba parte del plan del Gobierno central. Pero Rueda criticó que hasta el momento no había “ninguna concreción, ninguna consignación de fondos”, motivo por el cual la Xunta había resuelto “asumir desde el 1 de septiembre esa bonificación del 50% a cargo de fondos propios”. “No podíamos esperar más”, añadió. No agregó cálculos del dinero reservado en las arcas gallegas para este fin porque, dijo, dependerá de la demanda. Este jueves, preguntado al respecto tras el la reunión semanal de su equipo, insistió en el argumento: “El Gobierno central dijo que iba a asignar cantidades para bonificar el transporte público por carretera. Pero lo dijo y nada más se sabe”.

El real decreto-ley del 26 de junio expone que el descuento general del 30% “se articula mediante una transferencia desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y ayuntamientos que presten con habitualidad el servicio regular de transporte público urbano o interurbano y se comprometan a reducir en el porcentaje indicado el precio de los abonos”. Sobre el momento en el que enviará el dinero concreta que “esta transferencia se realizará, salvo circunstancias excepcionales, en el último trimestre de 2022”. Para ello, añade, se ha habilitado “un crédito extraordinario de hasta 200 millones de euros” que se repartirá en función de la demada, de la oferta o de la población.

A pesar de estas especificaciones, Rueda ha manifestado este jueves que “está bien decir que también se va a dar dinero para eso, pero a 1 de septiembre no se dio absolutamente nada”. “Si después el Estado concreta su anuncio, que ahora mismo es solo propaganda, en algo real, complementaremos hasta el 50%. Si al final se queda en un anuncio, como tantas cosas, tendrá que ser asumido en solitario por la Xunta”.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, le ha pedido a Rueda que aclare si el anuncio de reducción del 50% “como medida estrella” es una medida complementaria al 30% y, por lo tanto, el descuento total es del 80% o si en realidad la Xunta complementa solo hasta ese 50%. “Es necesario que lo aclare y, si no, rectifique de forma inmediata, porque no se puede gobernar engañando a la gente. No sé si es por desconocimiento o por una deslealtad”, añadió.