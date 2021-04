Galicia seguirá expidiendo su certificado de vacunación COVID pese a las advertencias de Darias: "Si otros no trabajan, que no penalicen a los que sí"

La Xunta de Galicia va a seguir dando el certificado de vacunación contra la COVID-19 a los ciudadanos que hayan recibido alguno de los remedios disponibles, pese a que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, avisó de que debe haber un único documento nacional para facilitar la movilidad y pidió evitar "un cúmulo de certificados autonómicos". "No solo lo estamos expidiendo, sino que vamos a seguir expidiendo certificados de vacunación", afirmó este jueves el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, preguntado al respecto.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, argumentó que la "obligación" de su gobierno es dar esa certificación a quien la pida. Criticó que el ministerio no haya elaborado una "plataforma única" para que las comunidades autónomas puedan recurrir a ella: "Si otros no trabajan, que no penalicen a los que sí". Además, atacó al Gobierno central porque considera que se opone "a cualquier avance" pero no propone alternativas.

Feijóo se mostró favorable a que el llamado pasaporte COVID sea europeo y a que haya "un único modelo y opera en una única plataforma". Mientras no se pone en marcha, algo que no ocurrirá antes de junio, el presidente gallego insistió en que considera que es su deber dar la certificación a los gallegos vacunados. Lo ha comparado con la cartilla de vacunación de los niños y con la exigencia de tener las dosis al día para acceder a una escuela infantil pública.

El certificado gallego está disponible desde la semana pasada. Para obtenerlo, es necesario acceder a la plataforma É-saúde del Servizo Galego de Saúde (Sergas) e identificarse con un DNI electrónico o la herramienta Chave365 y descargarlo. El Gobierno gallego ha adelantado que habrá una aplicación que permitirá descargárselo y que habrá puntos para imprimirlo en los centros de vacunación.

El jefe del Ejecutivo gallego ha pedido que este documento facilite la movilidad a los ya vacunados. La aparición de estos certificados, que han puesto en marcha más comunidades, abre un debate sobre si van a abrir la puerta a determinadas ventajas con respecto a la población no vacunada. La Xunta tiene sobre la mesa la propuesta de una parte del sector de la hostelería para utilizarlos como requisito para acceder a pubs y discotecas o eventos deportivos y conciertos.