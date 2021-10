Yolanda Díaz, sobre la tensión en el Gobierno por la reforma laboral: "Esto no va de quién lidera, sino de qué vamos a hacer"

El debate en el seno del Gobierno sobre la derogación de la reforma laboral se agudiza. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido a la parte socialista de la coalición que “se aclare” al respecto, ya que, añadió, emiten mensajes diversos e incluso contradictorios. “No va de quién lidera, va de qué vamos a hacer con la principal reforma del mercado de trabajo de nuestro país”, apuntó en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en Santiago de Compostela junto al presidente de la Xunta de Galicia.

Díaz entiende que los cambios en la legislación laboral, recogidos en el pacto entre Partido socialista y Unidas Podemos, no son asunto menor. “No derogar la reforma laboral hoy es seguir manteniendo la precariedad en nuestro país”, declaró, “es que tengamos mujeres que limpian habitaciones por tres euros, o que tengamos jóvenes que no conocen el trabajo decente”. La tensión entre los socios ha aumentado hasta el punto de que en la tarde de este lunes se reunirá la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición, a petición de la formación izquierdista. La vicepresidenta ha pedido "dejar trabajar a los negociadores" y ha calificado la situación de "delicada".

Recordó además que la llamada mesa del diálogo social, donde están representados patronal, sindicatos y gobierno, trabaja en la derogación de la reforma laboral desde el pasado marzo. "Como pasó con el salario mínimo, hay una parte del gobierno que no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales, [quiere] que se mantenga el statu quo", dijo, "el debate es de contenidos y no de personas". La vicepresidenta socialista, Nadia Calviño, ha discutido casi desde que se formó el Ejecutivo la necesidad de derogarla, lo que ha supuesto continuos choques con Díaz. Todavía este sábado, esta avisaba: "Vamos a derogar la reforma laboral, a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas".

Su posición es clara. Tanto que este lunes aventuró lo que, a su juicio, hubiese sucedido de haber aplicado las líneas principales de la reforma instaurada por Rajoy y todavía vigente: "Despidos masivos y más pobreza".

La cuerda se está estirando. No obstante, Yolanda Díaz quiso dejar claro que no se romperá. "Mi compromiso con el gobierno es personal, es ético. Voy a seguir defendiendo el gobierno progresista", aseguró. Tampoco lo hará, a su ver, la situación del ya ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez, a quien envió "todo su cariño". "Somos amigos y lo quiero mucho. Él va a emprender su defensa. Le deseo la mejor de las suertes", concluyó.