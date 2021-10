Yolanda Díaz: "Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias"

"Sí, vamos a derogar la reforma laboral". Esta ha sido la respuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al movimiento de la parte socialista del Gobierno de coalición para hacerse con el liderazgo de la negociación de la reforma laboral, bajo la coordinación de Nadia Calviño y con el respaldo de Pedro Sánchez. "Vamos a derogar la reforma laboral, a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas", ha sostenido la máxima responsable de Unidas Podemos en el Ejecutivo en la clausura del 12º Congreso de CCOO, que renovará este sábado por otro mandato más a su líder, Unai Sordo.

"A pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido derogar y alterar el modelo laboral de precariedad que ha impuesto la derecha en nuestro país", ha dicho Díaz. Un mensaje dirigido a Calviño, con quien ha chocado constantemente desde su entrada en el Gobierno y a la que Unidas Podemos acusa de no querer echar abajo la reforma laboral, tal y como ha quedado en evidencia en numerosas ocasiones.

Yolanda Díaz fue recibida con una enorme ovación del auditorio del congreso sindical, con un largo aplauso y gritos de "presidenta, presidenta" y "vamos a derogar", en referencia a la reforma laboral. El compromiso de derogación la reforma laboral del PP se ha llevado de nuevo una gran recepción por parte del público asistente.

Gran tensión en la coalición

La responsable de Trabajo había esquivado a los medios de comunicación a la entrada del congreso sindical, algo nada habitual en ella. Lo hacía tras una noche en la que la tensión entre los socios de la coalición ha escalado al máximo.

Unidas Podemos anunció en torno a las nueve de la noche que presentará una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por prevaricación, ante su decisión de suspender como parlamentario a Alberto Rodríguez por su condena por haber pegado a un policía en 2014. La denuncia contra Batet, que ha recibido el respaldo del PSOE por su actuación, llegaba después de que el presidente Pedro Sánchez confirmara al inicio de la tarde el aterrizaje de Nadia Calviño al timón de la negociación de la reforma laboral, después de cinco meses de diálogo social del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

"Hoy es el día de Unai Sordo, es el día de Comisiones Obreras", apuntó Díaz para esquivar las preguntas de los medios sobre estos conflictos.

"El tiempo de la retórica ha terminado"

"Ahora tocan hechos y no palabras. La ciudadanía no quiere la política que no cumple. Que dice una cosa y luego hace otra. En esos hechos me encontraréis", ha defendido Yolanda Díaz, que ha advertido con contundencia que "el tiempo de la retórica ha terminado".

La ministra de Trabajo ha subrayado que su compromiso con el Gobierno de coalición es "total", pero insistiendo en esa idea de la política de los hechos y de cumplir los compromisos. "Deroga la reforma laboral es defender la democracia y el Estado del Bienestar"; ha insistido Díaz.

"Vamos a culminar esta tarea, que está ya muy avanzada", ha recordado la vicepresidenta segunda, que ha insistido en que la legislación se lleva negociando "con seriedad y rigor" en la mesa de diálogo social desde el pasado 17 de marzo. Este ha sido otro mensaje a la vicepresidenta Calviño, que aseguró que la negociación de la legislación está por iniciarse y redujo el trabajo de cinco meses del equipo de Yolanda Díaz a "contactos preliminares".