De la L a la Q y + allá: un plan por cada sigla del colectivo para un Orgullo muy cultural en Madrid

El Orgullo LGTBIQ+ 2022 está cada vez más cerca y Madrid se engalana para ello (aunque sea sin bandera en la fachada del Ayuntamiento). Los planes en torno a esta celebración son casi infinitos, así que hemos querido hacer una selección muy especial: una recomendación particular por cada sigla del colectivo.

Hay tanta variedad como la que se desplegará estos días por la ciudad: teatro, exposiciones, libros, visitas guiadas muy amorosas, cine cachondo, cine introspectivo y hasta tontipop del bueno. Es para sentir orgullo de la cultura.

L de Les-Bi Tour Madrid

Enmarcado en el Festival La Culta 2022 y con el subtítulo Cartografía Lesbiana: Amor entre mujeres a principios del Siglo XX, este recorrido urbano por las calles del centro de Madrid analiza cómo era ser mujer y amar a otras mujeres en una ciudad como esta hace más de un siglo. Este viaje guiado es una travesía por la evolución de la homosexualidad en la legislación, la sociedad y la cultura a lo largo de estas décadas, sin dejar contextualizar de dónde se venía y hacia dónde se ha ido. En este paseo también habrá espacio para recordar las vidas de varias mujeres convertidas en referentes modernos para las madrileñas que hoy habitan la capital.

Cuándo: Domingo 3 de julio a las 11.00; lunes 4 y martes 5 de julio a las 19.30

Domingo 3 de julio a las 11.00; lunes 4 y martes 5 de julio a las 19.30 Dónde: Punto de encuentro y salida en la Plaza de Chueca. Metro: Chueca

Punto de encuentro y salida en la Plaza de Chueca. Metro: Chueca Cuánto: Entrada gratuita hasta completar aforo previa inscripción (máximo 20 personas por tour)

Entrada gratuita hasta completar aforo previa inscripción (máximo 20 personas por tour) Más información e inscripciones en el portal del Festival La Culta

G de Elgé

Paco, el protagonista de la pieza teatral Elgé, vuelve a su casa después de 48 horas de fiesta y se encuentra en el dilema de parar y enfrentarse a su vida, o llamar a más personas para eludir su dolor. Y decide continuar: los invitados son los espectadores. El público vive junto a él un encierro de 30 horas (aunque para los asistentes sea solo una) en ese bajo de Madrid, un viaje a las profundidades del mundo del sexo entre hombres, las drogas y el amor. Un relato que no es más que la búsqueda de su verdad: encontrarse cara a cara con sus miedos, con sus anhelos y con quien realmente es. Escrita y dirigida por Emmmanuel de Martino y protagonizada por Avelino Piedad, la obra pone sobre la mesa algunas de las cuestiones más oscuras y escabrosas a las que debe hacer frente el colectivo.

Cuándo: Jueves 7 y viernes 8 de julio a las 20.30

Jueves 7 y viernes 8 de julio a las 20.30 Dónde: La Escalera de Jacob (Calle de Lavapiés, 9). Metro: Tirso de Molina

La Escalera de Jacob (Calle de Lavapiés, 9). Metro: Tirso de Molina Cuánto: Entre 14 y 19€

Entre 14 y 19€ Más información y venta de entradas en la web teatromadrid.com

T de tremendo cine: A Trans with a Movie Camera / La ciudad de las almas perdidas

Programadas por el equipo de CineZeta, Cineteca Madrid proyecta el domingo 10 dos películas que se acercan de maneras muy distintas a la realidad (y la fantasía) de las personas trans. Desde la estética del video-diario y con un tono poético, A Trans with a Movie Camera (Frances Arpaia, 2018) captura las experiencias cotidianas de distintas personas trans a través de un tono poético que no renuncia a las sensaciones de furia ni caos. Toda una reclamación de la corporalidad y la intimidad de la existencia trans en la pantalla de cine. Por su parte, el musical La ciudad de las almas perdidas (Rosa von Praunheim, 1983) aborda con una estructura anárquica y libre la vida nocturna de un grupo de inmigrantes en la escena drag del Berlín ochentero. El reparto está compuesto casi al completo por personas trans, muchas de las cuales interpretan personajes cis.

Cuándo: Domingo 10 de julio a las 19.30

Domingo 10 de julio a las 19.30 Dónde: Sala Plató de Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8). Metro: Legazpi

Sala Plató de Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8). Metro: Legazpi Cuánto: 3,50€

3,50€ Más información y venta de entradas en la web de Cineteca

B de biban las Cariño

La primera estrofa de Bisexual, de las Cariño, arranca con “Me gustan las chicas, ¿cómo pudo pasar?” y termina con “pero me he besado con un chico en la ciudad”. Entre medias, se preguntan si la causa del extraño interés por un chaval fue “su pelo” o “su forma de mirar”. De verso a verso hay todo un viaje que es el de las dudas o los prejuicios constantes que deben soportar las personas bisexuales. Con este tema la banda compuesta por Paola Rivero, Alicia Ros y María Talaverano creó, a base de una melodía tan repetitiva como pegadiza y mucha ironía, todo un himno. La próxima oportunidad de verlas en la capital será el Pride Festival de Madrid Orgullo (MADO), en horario y escenario todavía por confirmar. Posteriormente actuarán en el Festival Gigante de Huerta del Obispo, en Alcalá de Henares, que tiene lugar entre el 25 y el 28 de agosto.

I de invisibilización: XXY

El intersexual es, probablemente, el colectivo más desconocido e invisibilizado de todos los que conforman las siglas del Orgullo. Tanto es así que nos ha sido imposible dar con una actividad cercana en el tiempo dirigida específicamente a él en Madrid. La intersexualidad engloba a todas las personas que nacen con órganos reproductivos o sexuales no ajustados a lo que tradicionalmente se considera “masculino” o “femenino”. La película argentina XXY (Lucía Puenzo, 2007) retrata esta condición con las dificultades que acarrea a nivel personal y familiar, pero evitando una patologización en la que habitualmente caen los medios o las miradas ajenas en general. Está disponible en el catálogo de Filmin, así que a falta de eventos físicos nos permitimos esta recomendación virtual.

Q de Queer Collage

La “q” es la letra de lo que quedó fuera, de lo que tomamos por “raro” cuando en realidad implica una mayor variedad de puntos de vista. Justo como esta “queer collage art exhibition”. La colectiva Sin dobleces (Bent Over) une la reivindicación política con la fiesta desde una disciplina concreta: la del collage. Siete creadores (como siete franjas tiene la primigenia bandera del colectivo) con una dilatada trayectoria se sirven de las posibilidades poliédricas y polisémicas de la técnica para mostrar una faz y la contraria, una cara y la otra. La realidad del colectivo sin dobleces, o con todas ellas. La lista de artistas de la muestra, comisariada por Javier Díaz-Guardiola, está compuesta por Mateo Fetén, Aurora Duque, Marcelo Mendonça, David Trullo, Alain Cugnenc, Lo Super y Tomás Valdivieso.

Cuándo: Hasta el 13 de julio. Miércoles de 16.00 a 20.00, jueves y viernes de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.00, sábados de 12.00 a 14.40 y de 15.30 a 20.00. Domingo a martes cerrado

Hasta el 13 de julio. Miércoles de 16.00 a 20.00, jueves y viernes de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.00, sábados de 12.00 a 14.40 y de 15.30 a 20.00. Domingo a martes cerrado Dónde: CASASUR Art Lab & Gallery (Calle del Tesoro, 26). Metro: Noviciado

CASASUR Art Lab & Gallery (Calle del Tesoro, 26). Metro: Noviciado Cuánto: Entrada libre y gratuita

Entrada libre y gratuita Más información en la web de MADO

+ de un compromiso que suma y sigue: Berkana

Este “+” no hace referencia a la última plataforma de streaming en copar el mercado, precisamente. Es el símbolo de todas las identidades y formas de sentir o sentirse que se quedan fuera del resto de siglas. Una forma de aglutinar todas las sensibilidades que integran el Orgullo. Un poco como la labor que hacen desde la mítica Berkana, la primera librería especializada en temáticas LGTBIQ+ ya no solo de Madrid, sino de toda España. Casi 30 años de referencia para el colectivo y para todos los pequeños negocios de la cultura, tres décadas en las que su catálogo no ha parado de crecer, evolucionar y diversificarse. Además, a través de presentaciones y actividades el local se ha convertido en un pequeño ecosistema de ebullición cultural. Un proyecto ideado por la también editora Mili Hernández, quien junto a su equipo demuestra día a día un ejemplo de dedicación y compromiso.