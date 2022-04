MadBlue: conciertos, gastronomía o una carrera popular para celebrar la sostenibilidad y la innovación

Madrid se tiñe de azul este fin de semana con la segunda edición de MadBlue. Un festival con actividades de distintas disciplinas que tienen en común la reivindicación de la sostenibilidad y la innovación. La cultura, el deporte o la gastronomía son las herramientas ideales para hacerlo. El lugar escogido para ello no podía ser más apropiado: el Parque Enrique Tierno de Galván, todo un ejemplo de armonía verde en el distrito de Arganzuela. Será ahí donde este sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo se desarrolle el ecléctico programa de este certamen.

El plato fuerte es el concierto De Madrid a los Océanos, que tendrá lugar el domingo. Miguel Ríos, Izal, Kiko Veneno, Maren, Varry Brava o Lori Meyers actuarán en un un evento que arranca a las 18:00 horas y se alargará durante al menos tres horas. Para los menores de 12 años la asistencia al mismo es además gratuita, debiendo ir siempre acompañados de un adulto. Durante las actuaciones, diversos expertos en desarrollo sostenible subirán al escenario para informar y conversar con el público. Los beneficios se destinarán a la Fundación Piel de Atún, un proyecto de innovación tecnológica en favor de la transición climática y la descarbonización.

La compra de una entrada para este concierto incluye además un 20% de descuento en la inscripción para otro pilar del MadBlue: la carrera popular Run For The Earth by Nationale Nederlanden, que arranca ese mismo domingo a las 9:00 horas también desde el Tierno Galván. El componente verde de ella, según los responsables del evento, está en que 1€ de cada dorsal reservado se destina a proyectos de preservación y restauración de la naturaleza.

Antes, el sábado 30 de abril, el protagonismo será compartido entre la gastronomía y la música. Se llevarán a cabo demostraciones de cocina y charlas de la mano de reconocidos chefs como Fernando Villasclaras o Rafa Zafra. A su vez, tendrá lugar un mercado sostenible con productos artesanales y locales. Por su parte, DJ Nano comandará una sesión gratuita hasta completar aforo en pleno Tierno Galván a las 21:30 horas. Y para quienes deseen captar un cachito de la esencia del evento y no puedan desplazarse, el colectivo Captcha Family ofrecerá una programación musical con artistas locales retransmitida a través de su plataforma.