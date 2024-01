El proyecto 'refotográfico' que busca rescatar la historia de Madrid e inmortalizarla en un libro

“Yo caminaba mucho por Madrid. Ahora, por mi edad, ya no puedo, pero gracias a este libro he revivido todo”, así reaccionó una de las primeras personas que tuvieron acceso al libro de Valentín Andrés Pérez. La abuela del novio de su hija, de 92 años, pudo volver a perderse por la ciudad y revivir lugares ya desaparecidos que todavía recordaba a través de sus fotografías. Este es el propósito con el que nació Madrid entre épocas, regalar al mundo un pedazo de historia e inmortalizar el paso del tiempo a través de una cámara.

Todo comenzó en 2018, cuando Valentín Andrés creó un perfil de Instagram para compartir con el resto del mundo su pasión por el diseño gráfico y por un arte un tanto desconocido: la refotografía. “Descubrí esta técnica hace más de diez años y empecé a practicar. Cuando tenía unos cuantos trabajos decidí lanzarme a la piscina y compartirlos con el resto de la gente”, explica. Fue entonces, gracias a los comentarios de sus seguidores, cuando se dio cuenta de que lo que hacía gustaba a la gente.

Diseñador gráfico de profesión e hijo y nieto de pintores artísticos, Valentín Andrés siempre había mostrado interés por el arte y la fotografía. De hecho, cuenta con más de una veintena de premios y reconocimientos en pintura, dibujo, diseño gráfico y fotografía. Sin embargo, nunca se había planteado llevar su afición por este mundo a otro nivel.

Varios años después de abrir su cuenta de Instagram, en 2021, su trabajo por fin se vio recompensado. La editorial La Librería le ofreció recopilar sus fotos en un libro y publicarlas, una oportunidad de oro que Valentín Andrés no pudo rechazar. “Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que les gustaba lo que hacía y que querían publicarme un libro. Me ilusionó mucho”, cuenta en conversación con Somos Madrid. Más de una vez se había planteado la posibilidad de recopilar sus fotografías y publicarlas, pero nunca se había imaginado hacerlo de esta manera.

La editorial le propuso la idea y él la ejecutó a la perfección: “Han sido casi dos años de trabajo hasta que se ha publicado, he tenido tiempo para poder hacerlo con mucho mimo”. A lo largo de 400 páginas y más de 4.000 imágenes, Madrid entre épocas viaja al pasado de la capital desde el presente a través de 160 refotografías.

La obra recorre un Madrid bullicioso, desde finales del siglo XIX hasta el año 1989, donde mágicamente conviven dos instantes de la historia. El libro culmina con doce refotografías, que bajo el título La magia del blanco y negro, presenta distintas estampas de la ciudad de Madrid en las que el pasado se convierte en presente.

La refotografía, una técnica que consigue borrar los límites temporales

Madrid entre épocas no es un libro más de fotografía, tiene algo que le hace especial: consigue conjugar en una misma imagen lugares que ya no existen y personas de otros tiempos con la actualidad. Para conseguir este efecto, la fotografía pasa por un largo proceso hasta llegar al resultado final. “Se parte de la imagen antigua, es el inicio de todo”, explica Valentín Andrés.

La refotografía pasa por tres fases. La primera es estudiar lo que muestra la imagen antigua: “No es solo hacer la foto, hay que documentarse y contar lo que está mostrando, averiguar la fecha y el lugar en el que se hizo”. Una vez se ha recopilado toda la información necesaria, comienza el trabajo de campo. Valentín Andrés ha recorrido durante dos años cada rincón de la ciudad en busca del encuadre perfecto.

Para conseguir el efecto deseado, es necesario contar con una gran precisión y situarse desde el mismo punto de vista que se hizo la foto. “Hay que fijarse en todos los detalles, en los puntos de fuga, la perspectiva, la posición y tomar como referencia los edificios”, señala el fotógrafo. Posiblemente, lo más complicado es encontrar el lugar exacto en el que se disparó la foto. Las calles de Madrid han sufrido muchos cambios en el último siglo, han desaparecido edificios y se han reemplazado por otros, se han transformado algunas plazas y muchos negocios han echado el cierre. Por eso, esta fase es posiblemente la más complicada del proceso.

El tercer y último paso es el de crear la fotografía. “La técnica que yo utilizo es la de superposición de imágenes de forma digital”, indica Valentín Andrés. Esta es la fase más creativa. Para el autor de Madrid entre épocas es el momento que más disfruta: “Me encanta porque por fin puedo ver el trabajo final de un largo proceso y le puedo dar mi toque”. Esta es la técnica que él utiliza, aunque hay otras dos formas de presentar la refotografía. Por superposición manual, que se hace in situ sujetando la foto, o en forma de díptico, poniendo las fotos una junto a la otra de manera completa desde el mismo punto.

Para Valentín Andrés la refotografía es como mirar por un pequeño agujero y poder ver el pasado. Consigue traer al presente pedazos de historia que han quedado en el olvido o que pocas personas recuerdan. Al preguntarle cuáles son sus imágenes favoritas, lo tiene claro: “Las que tienen personas”. Asegura que el contraste que hay entre unas y otras es superior a las de paisajes o edificios: “Se nota mucho el paso del tiempo en las vestimentas, en los oficios desaparecidos, impactan mucho más”.

Frenar el olvido

Durante el proceso de creación de Madrid entre épocas, Valentín Andrés no solo ha hecho muchas fotografías, también ha pasado mucho tiempo reflexionando sobre lo que supone el paso del tiempo para una ciudad y sus habitantes. “Este libro es una forma de rescatar la historia de los lugares y las personas que ya han desaparecido”, asevera.

En uno de sus paseos por la ciudad en busca del encuadre perfecto, se topó con la confluencia entre la calle Alcalá con Gran Vía, donde estaba la Casa del Ataúd y ahora se levanta el Edificio Metrópolis. Con la foto en mano, se dio cuenta de que ese Madrid solo existe para aquellos que todavía lo recuerdan. Las personas no son eternas y las cosas solo perduran si se cuentan. Por esta razón se propuso ponerle freno al olvido recopilando la historia de la ciudad a través de su cámara.

La mayoría de las personas se sorprenden al ver la manera en la que la ciudad se ha transformado a través de las fotos de Valentín Andrés: “Las fotos más antiguas son las que más impactan. Esta reacción le hace saber que ha conseguido su propósito. ”Mi objetivo era compartir mi trabajo con el mundo y eso he hecho“, señala.

Todas las imágenes que componen el libro son libres de derechos. Hay fotos de su archivo personal y otras han sido aportadas por amigos o familiares. Incluso, algunos de los negocios centenarios que todavía siguen abiertos en la ciudad, como es el caso de la Chocolatería 1902, han cedido fotos de su archivo familiar al fotógrafo. Gracias a esta mezcla de diferentes fuentes, Valentín Andrés ha conseguido recopilar una parte extinta de la ciudad.

El autor de Madrid entre épocas ha querido compartir con este periódico digital lo que le está sucediendo desde que su libro salió a la venta: “Estoy emocionado al ver como mi trabajo le ha gustado tanto a las personas mayores, no me lo esperaba”. “En el libro hay fotos familiares, muy emotivas para mí. En una de ellas salen mis padres y mis tíos. Mis padres ya han fallecido y mi tío también, pero mi tía sigue viva y fue la primera que recibió esto. Le encantó”, relata. Para Valentín Andrés estos testimonios son el mayor premio.