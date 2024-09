Armengol creu que el Govern “no funciona” i acusa el PP “d'abraçar el discurs” de Vox “per por”

La secretària general del PSIB-PSOE i presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha considerat que el Govern balear “no funciona” i ha acusat el PP que, malgrat la decisió unilateral de Vox de trencar els 110 punts d'acord de governabilitat, hagi decidit “abraçar el discurs” d'aquesta formació “per por que li tregui vots”.

Armengol s'ha pronunciat així aquest dissabte, durant la reunió del Consell Polític del PSIB-PSOE, celebrada a la seu d'UGT, a Palma, en què ha lamentat que com a conseqüència de la “por” del PP que “des de Vox els treguin vots, perquè l'extrema dreta va a l'alça a molts països”, els populars siguin “capaços de defensar la política més bèstia i irracional que s'ha vist mai, com s'està veient amb els discursos que fan sobre la migració”.

Més exemples que el Govern “no funciona”, segons la socialista, es troben a les carreteres, on “havien d'acabar amb els embussos i s'està més encallat que mai”, als carrers, on “en un any han trencat la pau social, amb manifestacions molt majoritàries en contra de la gestió del Govern”, al BOIB, on “tot el dia cessen i nomenen càrrecs”, i en el pacte per la sostenibilitat on “les taules de diàleg s'han convertit en monòlegs”.

Així mateix, en relació amb el principal problema que té la ciutadania de Balears, com és la manca d'habitatge, la secretària general del PSIB-PSOE i presidenta del Congrés ha recriminat al Govern que “vulguin continuar fent xalets de luxe i venent-los a l'exterior”, cosa que “és la política del PP de sempre, perquè volen ser la segona residència d'Europa i perquè defensen les butxaques d'uns quants en lloc de l'interès general”.

De fet, Armengol ha posat el focus en “la inutilitat evident del Govern”, el qual “té habitatges públics fets que no lliura, cosa que també és ideològica, perquè no creuen en l'habitatge públic, sinó que creuen que l'habitatge és un bé d'especulació”.

A tot això, s'hi afegeix que “les llistes d'espera s'han disparat i ara no són transparents”, que “en educació han provocat un caos com mai no s'havia vist amb els interins” i que “encara no han explicat com és possible que renunciïn als fons europeus que arribin per a aquesta comunitat autònoma, perquè renunciar a recursos per fer més places de FP i escoletes 0-3 no té nom”.

Nova etapa del socialisme

Davant això, Armengol ha apuntat que, amb la convocatòria del 41 Congrés Federal del PSOE, al qual seguiran els congressos autonòmics, insulars i locals, s'obre una nova etapa que “és una gran oportunitat per posar negre sobre blanc i somiar de nou, concretant què vol fer el Partit Socialista a partir de l'any 2027, pactat amb tota la societat d'aquestes illes”.

Per a Armengol, el PSIB-PSOE ha d'aprofitar el Congrés Federal “per marcar el rumb”, tenint en compte que “els socialistes de Balears han estat punta de llança en moltes coses, com l'Espanya federal i plural, el finançament just, les polítiques d'habitatge, la protecció del medi ambient, i ara es tracta de defensar tot aquest coneixement a les ponències federals”.

Davant d'aquesta cita important per al futur del Partit Socialista, la secretària general ha reivindicat els 25 anys del pacte de progrés, del qual ha extret dos missatges importants. El primer, “la necessitat de la unitat de l'esquerra, de la gent progressista i demòcrata perquè l'adversari és gran i lluita des de les 'fake news', l'agressivitat i destrossant personalment l'adversari per aconseguir el poder”. I el segon, “la forma i el fons de fer política, tenint sempre present que el PSOE és la formació útil per transformar i millorar la vida de la gent”.

Després de l'anàlisi política d'Armengol, el Consell Polític del PSIB-PSOE ha debatut i aprovat quatre propostes de resolució, de rebuig a la derogació de la llei de memòria democràtica, per instar els grups parlamentaris a aprovar el sostre de despesa presentat pel Govern d'Espanya, per a la millora del sistema de finançament i en defensa del dret a l'habitatge digne i assequible.