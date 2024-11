Balears perd a l'octubre més de 34.000 afiliats respecte del mes anterior

La Seguretat Social va perdre a Balears una mitjana de 34.516 cotitzants a l'octubre respecte al mes anterior (-5,41%), segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Segons les mateixes dades, en termes interanuals el desè mes de l'any l'afiliació a Balears va créixer un 3,41% després de sumar 19.922 cotitzants i situar-se als 603.398.

La major part correspon al règim general (496.512) i dins aquest 8.623 corresponen a llar i 2.611 a règim agrari. Per la seva banda, 104.042 són autònoms i 2.845 estan inscrits al règim del mar.

Si en lloc de l'afiliació mitjana s'observa la dada el darrer dia del mes, Balears va tancar l'octubre amb 536.970 afiliats.

D'altra banda, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri, a l'arxipèlag hi consten 84 treballadors subjectes a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) dels quals 45 són dones i 39 són homes. Un total de 22 tenen una suspensió parcial i 62 en tenen temporal.

Dades nacionals

A tot Espanya, la Seguretat Social va guanyar una mitjana de 134.307 cotitzants a l'octubre respecte al mes anterior (+0,6%), la seva alça més gran en aquest mes des del 2021, a causa, sobretot, del repunt de l'ocupació en l'educació en més de 166.000 persones per l´arrencada del curs acadèmic.

Després de l'augment d'ocupats registrat el desè mes de l'any, el nombre d'afiliats mitjans es va situar en 21.332.513 cotitzants, rècord per a un mes d'octubre a la sèrie històrica. La sèrie diària de cotitzants es va mantenir per sobre dels 21,3 milions cada dia d'octubre, llevat de l'últim, en què es van perdre gairebé 241.000 cotitzants.

L'augment d'afiliats del mes passat és més pronunciat que els registrats els mesos d'octubre del 2023 i del 2022, però inferior al del 2021, afectat per la pandèmia (+159.000 cotitzants). Sense comptar aquest exercici, el d'octubre d'aquest any és el repunt més gran de l'afiliació aquest mes dins de la sèrie històrica, segons el Ministeri.

L'últim any, d'octubre del 2023 a octubre del 2024, la Seguretat Social ha guanyat 514.856 afiliats en valors mitjans, amb un creixement interanual del 2,5%.

En termes desestacionalitzats, el nombre de cotitzants a la Seguretat Social va registrar una pujada mensual de 67.772 afiliats (+0,3%), cosa que va portar el sistema fins a un nou màxim de 21.288.671 cotitzants.

Dins de la sèrie desestacionalitzada, després d'acumular 54 mesos consecutius d'increments de l'ocupació, s'han creat 445.735 llocs de treball els primers deu mesos de l'any i 1,93 milions respecte al desembre del 2019, abans de la pandèmia.

Més de 10,1 milions d'afiliats

L'augment de l'afiliació a l'octubre va ser més gran entre les dones, que van guanyar 106.922 afiliades al mes (+1%) en valors mitjans, cosa que va portar el total de dones cotitzants fins a 10.108.783 afiliades, prop del rècord de 10,11. milions aconseguit el mes de juny passat. D'aquesta manera, les dones suposen el 47,4% del total de treballadors, “el millor percentatge d'ocupació femení assolit mai”, segons la Seguretat Social.

Per part seva, l'afiliació masculina ha augmentat a l'octubre en 27.385 homes respecte al setembre (+0,2%), situant-se el total d'homes ocupats en 11.223.730 persones.

El Ministeri ressalta que des de l'any anterior a la reforma laboral del 2021, l'ocupació femenina ha crescut un 9,8%, davant de l'avanç del 7% entre els homes. En termes interanuals, també creix més l'afiliació femenina, un 2,8%, davant del 2,2% de la masculina.

El Departament que dirigeix Elma Saiz ha remarcat que l'ocupació juvenil també mostra un dinamisme per sobre de la mitjana, amb un augment del 17,7% des del 2021, més de nou punts més que el conjunt dels ocupats (+8,3% ).

Per part seva, l'afiliació mitjana d'estrangers va pujar a l'octubre en 10.340 cotitzants, un 0,3% més respecte al mes anterior, fins a situar-se en 2.894.629 ocupats, el 13,6% del total de cotitzants a Espanya, un milió més que a l'inici del 2018.

A més, el Ministeri ha subratllat que, a l'última dècada, l'ocupació dels estrangers ha crescut més ràpid que la dels nacionals.

L'educació, el sector que més va impulsar la feina a l'octubre

Per règims, el General, el més nombrós del sistema, va guanyar 128.812 afiliats mitjans a l'octubre (+0,7%), fins a un total de 17,88 milions d'ocupats, mentre que el Règim d'Autònoms (RETA) va sumar 7.836 afiliats ( +0,2%), cosa que va situar el total de cotitzants per compte propi en 3.384.917 persones.

Dins del Règim General, l'educació va protagonitzar la pujada més gran de l'ocupació per l'inici del curs acadèmic en guanyar 166.642 cotitzants respecte al mes anterior (+15,4%), seguit, de lluny, per les activitats artístiques, amb 16.193 cotitzants més (+5,3%), i per la construcció, que va sumar 11.832 ocupats (+1,2%).

Entre els descensos mensuals de l'ocupació va destacar un dels sectors habitualment més afectats per la fi de la temporada turística: l'hostaleria, que va perdre 48.106 afiliats mitjans (-3%), seguit de les activitats sanitàries, que van perdre gairebé 37.100 ocupats mes (-1,9%).

Per part seva, el Sistema Especial Agrari va sumar 9.760 afiliats el desè mes de l'any (+1,5%), mentre que el de la Llar va registrar 559 baixes (-0,1%).

El Ministeri ha subratllat que el creixement de l'afiliació respecte al nivell previ a la pandèmia és “especialment intens” en sectors d'alt valor afegit, com ara activitats professionals, científiques i tècniques i informació i comunicacions, on l'ocupació ha augmentat prop del 4% des de començament d'any (+76.000 cotitzants), davant la mitjana nacional del 2,8%.

Segons el Ministeri, la Seguretat Social comptabilitza ara més de 3,7 milions d'afiliats més amb contracte indefinit que abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral.

D'aquesta manera, el total d'ocupats amb contracte indefinit supera els 14,7 milions, més de 9,7 milions dels quals són a temps complet. Així, el 57,6% dels afiliats tenen un contracte a temps complet, davant del 49,8% previ a la reforma laboral.

A més, el Ministeri subratlla que la durada mitjana dels contractes ha augmentat i el nombre de dies de què han causat baixa s'ha incrementat un 31,8% en el període gener-octubre d'aquest any respecte al mateix període del 2019.