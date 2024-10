La borrasca Kirk amenaça les Balears amb vents forts i fenòmens costaners

L'antic huracà Kirk, convertit en una potent borrasca atlàntica, manté en alerta tota Espanya, excepte les Canàries, per ratxes de vent. A les Illes Balears, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) preveu per a aquest dimecres vent moderat del sud-oest, amb forts intervals a partir del migdia.

A partir de les 15.00 hores, l'AEMET activarà avisos grocs en pràcticament tot l'arxipèlag per fenòmens costaners, amb més impacte al sud-oest. Les temperatures patiran pocs canvis i hi haurà un predomini de núvols mitjans i alts.

Les comunitats més afectades per l'impacte de la borrasca es troben a la meitat nord peninsular, on Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, Navarra, Euskadi i La Rioja estan en avís taronja (risc important). A Astúries, de fet, l'alerta ha pujat a nivell vermell aquest matí davant de la previsió de les fortes ratxes de vent de fins a 140 quilòmetres per hora.

Canvis en els vols

Enaire i Aena recomanen consultar amb les aerolínies l'estat dels vols aquest dimecres ateses les males condicions meteorològiques. En una publicació al seu compte de X, Aena ha advertit de cops molt forts en bona part Península, que tindran més intensitat Galícia, àrea Cantàbrica i en zones de l'altiplà nord.

Aquest dimarts, Air Europa ja va anunciar la cancel·lació d'una dotzena de vols que havien d'operar avui i que connectaven Madrid amb Vigo, la Corunya, Bilbao i Porto (Portugal).

De moment, el temps ha obligat a desviar o tornar cinc vols a l'aeroport de Santander. En concret, un vol procedent de Bolonya (Itàlia) ha acabat aterrant a Astúries i un altre des de Barcelona ha tornat a la ciutat comtal, mentre que dos entre Edimburg i Dublín i la capital càntabra s'han desviat a Madrid.

A Bilbao, se n'han desviat cinc més i un ha estat cancel·lat. Segons han informat a Europa Press fonts d'Aena, a les 8.05 hores, un avió procedent d'Alacant ha hagut de tornar al seu lloc d'origen en no poder aterrar, igual que ha passat amb un altre de Barcelona, que havia d'haver pres terra a La Paloma a les 8.15 hores, i ha estat tornat al Prat.

Entre les 8.15 i les 8.30 hores s'han produït dos desviaments més, un el del vol de Màlaga, que ha aterrat a Astúries, i el de Madrid, que ha tornat a l'aeròdrom d'origen.

A tots aquests s'hi ha sumat el vol procedent de París (Charles de Gaulle) que havia d'aterrar a Loiu a les 9.55 hores i que no ho ha pogut fer i ha estat desviat a Biarritz.

A aquests desviaments, s'hi uneix un vol cancel·lat previst a les 10.50 que havia d'arribar a Bilbao procedent de Barcelona. En canvi, sí que han arribat a l'aeroport de Bilbao els vols procedents de Viena i Londres.

A l'aeroport d'Hondarribia (Guipúscoa), menys afectat pel temporal de vent, han aterrat amb normalitat, entre les 8.00 i les 9.00 hores, dos avions procedents de Barcelona i Madrid.