El Consell Consultiu avala la nul·litat del contracte de la compra de mascaretes a l'empresa de la trama Koldo

El Consell Consultiu ha emès un informe avalant la nul·litat de la compra de mascaretes el maig del 2020 a l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada per l'Audiència Nacional, per valor de 3,7 milions d'euros.

L'òrgan consultiu argumenta la manca de capacitat de l'empresa per contractar el subministrament que va ser objecte del contracte i la manca de solvència tècnica adequada per dur-lo a terme.

El dictamen dona resposta a la petició que va fer el juny d'aquest any el director general de l'IbSalut amb l'objectiu de poder recuperar els 3,7 milions que es van pagar a l'empresa de la trama per les mascaretes.

Per a l'actual Executiu autonòmic el contracte llançava vicis de nul·litat, cosa que obria la porta a recuperar tot el muntant, ja que, a parer seu, l'objecte social de l'empresa no s'ajustava a la compra i no tenia objecte social ni solvència tècnica ni financera.

El Consell Consultiu considera ara que si bé estava justificada la tramitació per via d'emergència pel context de la pandèmia, aquesta no exonera del compliment d'una sèrie de requisits de caràcter formal en la tramitació, com ara la configuració d'un expedient de contractació, encara que inicialment es fes de manera verbal.

Per a l'òrgan, en el moment de l'adjudicació del contracte, la contractista no tenia la capacitat d'obrar exigible per realitzar l'activitat objecte del contracte en no disposar de l'autorització administrativa prèvia per exercir aquesta activitat.

Pel que fa a la solvència tècnica, el Consultiu assenyala que l'empresa Soluciones de Gestión tampoc havia acreditat que en el moment de l'adjudicació complís el requisit de la solvència tècnica.