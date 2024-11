El Consell de Mallorca veu “realista” aplicar les limitacions a l'entrada de cotxes a l'illa a l'estiu del 2026

El Consell de Mallorca ha assenyalat que l'estiu del 2026 seria la data més “realista” per començar a aplicar les restriccions a la circulació i entrada de vehicles a l'illa.

Així ho ha indicat el president del Consell, Llorenç Galmés, que ha reconegut que li agradaria “tenir-les aplicades el 2025”, però aquest darrer any s'ha hagut de dedicar a fer l'estudi de càrrega de la xarxa viària de Mallorca.

D'aquesta manera, ha indicat que el Consell ja ha encarregat un informe als serveis jurídics de la casa per implementar les diferents mesures “com més aviat millor”, encara que aquestes han de passar primer pel ple del Consell i després pel Parlament.

Entre les mesures contemplades hi ha l'establiment d'un topall de cotxes que poden circular per les carreteres, limitar el nombre de cotxes de lloguer que hi poden entrar i una taxa “dissuasiva” per als cotxes que vulguin entrar a Mallorca.