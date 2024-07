Constituït el grup de treball de la Mesa per al Pacte per la Sostenibilitat

L'Escola d'Hostaleria ha acollit aquest dimarts la constitució del grup de treball de la Mesa per al Pacte per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Balears sobre sostenibilitat ambiental i s'han establert les directrius de treball per als mesos vinents.

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu, i la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres, han liderat i coordinat aquesta constitució.

Segons ha detallat la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, el grup està format per administracions locals, entitats socials, econòmiques i ambientals, representants dels grups parlamentaris i membres de grups ecologistes que tenen relació directa amb la sostenibilitat ambiental.

Durant el mes de setembre es convocarà una nova sessió per treballar els diagnòstics elaborats per totes les entitats participants, a més de les aportacions i propostes que els ciutadans hagin registrat a la plataforma pacteperlasostenibilitat.org, que es mantindrà operativa fins a l'octubre.

La ciutadania, després de registrar-se a la plataforma esmentada, pot registrar comentaris, propostes i suggeriments que es traslladen a cadascun dels grups de treball per arribar a un consens.

Finalment, s'oferiran les conclusions validades per totes les entitats i els grups que formen part de la Mesa per al Pacte per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental i es recolliran en un document conjunt.