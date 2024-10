Un detingut per fer-se passar per policia, obligar a parar un cotxe i amenaçar-lo amb una multa a Palma

Agents de la Policia Nacional van detenir dilluns passat a Palma un home espanyol de 59 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'usurpació de funcions públiques per mostrar una placa a una dona fent-la creure que era policia i obligant-la a parar el cotxe amenaçant-la amb multar-la, sense tenir títol ni estar-hi habilitat.

En una nota de premsa, la Policia Nacional ha informat que els fets es van produir el 30 de setembre passat, cap a les 18.30 hores, quan una dona estava tranquil·lament circulant a bord del seu vehicle acompanyada d'una amiga al barri de Camp Redó de Palma.

En un moment donat, un vehicle, conduït per un home, se'ls va acostar a gran velocitat i fent canvis de carril. L'home es va acostar al cotxe de la dona i va començar a fer sonar el clàxon perquè s'apartés.

La dona es va desplaçar a l'altre carril per deixar passar el vehicle on viatjava l'home, comprovant com aquest es posava a l'alçada del cotxe i li mostrava per la finestreta una suposada placa de policia.

Tot seguit, l'home va avançar i va creuar el vehicle davant del de la víctima impedint-li el pas. En aquell instant, l'home va baixar violentament del vehicle donant l'ordre que les dues dones baixessin del cotxe dient que era policia i mostrant una cartera amb una cosa semblant a una placa de policia que tapava parcialment amb la mà.

L'home estava nerviós i alterat i va amenaçar que els arribaria una multa. Les dues dones van optar per no baixar del vehicle i trucar al 091 a causa de l'estat en què es trobava l'home i dubtar que fos policia.

En indicar a l'home que estaven trucant al 091, aquest va pujar al vehicle i va abandonar el lloc en direcció contrària a la circulació.

El Grup de Policia Judicial de la Comissaria Oest de la Policia Nacional es va fer càrrec de les investigacions, aconseguint identificar l'home i esbrinant que no era policia, per la qual cosa va procedir a la seva detenció com a presumpte autor d'un delicte d'usurpació de funcions públiques, aconseguint intervenir-li una cartera amb una placa.