Detinguts dos empresaris agrícoles per explotar temporers marroquins als quals cobraven 22.000 euros per contracte

La Policia Nacional ha detingut dos empresaris, de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors dels delictes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació laboral, afavoriment de la immigració irregular i pertinença a organització criminal. Els detinguts són propietaris d‟una empresa del sector agrícola a Mallorca i presumptament reclutaven treballadors d‟origen marroquí al seu país d‟origen, els quals pagaven entre 15.000 i 22.000 € per un contracte de treball que els permetés venir a Espanya de forma regular.

La investigació, que ha durat més de tres mesos, l'ha feta la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional a Balears. Les gestions policials han demostrat l'aprofitament de l'entramat d'aquesta empresa i el repartiment dels diners cobrats entre els dos empresaris i un altre individu encarregat de reclutar els treballadors al lloc d'origen.

Aquesta no era l'única forma mitjançant la qual els tres encartats aconseguien beneficis amplis, ja que també cobraven entre 6.000 i 8.000€ per contractes laborals que servien als ciutadans estrangers per regularitzar la seva situació a Espanya. El total de persones que haurien regularitzat la seva situació a Espanya mitjançant aquesta empresa serien un total de 26.

Alhora, a causa del deute contret i la necessitat de mantenir el seu contracte i no perdre la seva situació i condicions de residència regular a Espanya, els estrangers es veien obligats a acceptar condicions laborals abusives i contràries als convenis laborals.

El grup de recerca de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF) continua amb la investigació sense descartar noves detencions.

Explotació laboral a Balears

El 8 d'agost passat elDiario.es va publicar una investigació sobre l'empresa mallorquina Terracor, de la qual era soci el secretari general de Vox a Balears i conseller del Consell de Mallorca, Toni Gili, en què els treballadors denunciaven jornades exhaustives, amuntegament i manca d'higiene a les seves estances, per les quals diuen pagar 80 euros al mes .

Diversos empleats de Terracor, que és un conglomerat format per sis empreses dedicades al cultiu i venda de fruites i verdures, van narrar a elDiario.es la seva experiència a l'empresa: jornades de fins a 17 hores diàries -encara que allò “normal” era fer 12 hores al dia-, un salari de 6 euros l'hora, nòmines sense hores extra remunerades i manca de transparència a l'hora de comunicar les condicions d'habitatge als empleats abans de convèncer-los per fer més de 8.000 quilòmetres des del país per venir a Mallorca a laborar.

Els temporers van firmar contractes per jornades de 40 hores setmanals, encara que la mitjana real de les treballades ronda les 70, segons la versió. Mentre que alguns van aconseguir una còpia dels quadrants reals, altres van assegurar que s'havien vist “forçats” a signar-ne d'altres amb l'horari que els indicaven els seus caps. Terracor no va voler contestar a les peticions d'informació d'aquest diari i es va limitar a publicar un comunicat en què no desmentia ni negava cap de les informacions revelades per Diario.es.

Les possibles conseqüències de la investigació oberta després de tenir coneixement el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per un presumpte cas d'explotació laboral van fer que alguns caps, segons relaten els treballadors, intentaran coaccionar el personal davant d'una possible inspecció: “Si et pregunten, tu digues que treballes vuit hores”.

Després de conèixer la informació que feia servir elDiario.es, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions es va posar en contacte amb la Delegació del Govern a Balears per sol·licitar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que realitzés una inspecció amb “celeritat i urgència”. Fonts properes asseguren que la inspecció de treball continua el curs.