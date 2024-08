Els hotels de Balears lideren l'ocupació al juliol, amb un 87,6% de les places i dos milions de viatgers allotjats

Els hotels de Balears van liderar les xifres d'ocupació durant el mes de juliol, amb un 87,6% de les places, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En detall, els hotels de les Illes van rebre dos milions de viatgers durant el mes de juliol, un 2,9% més que l'any anterior. Per nacionalitat, 219.909 eren residents a Espanya, el 10,83%, mentres que 1.810.063 (89,17%) van ser estrangers. Pel que fa a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van disminuir el 7,5% i els estrangers van augmentar el 4,3%.

Aquests hostes van realitzar 10,9 milions de pernoctacions, un 2,7% més, amb una estada mitjana de 5,37 dies. Del total de pernoctacions a les Balears, 836.381 les van fer residents a Espanya (un 7,67%), mentre que 10.065.005 (92,33%) van ser residents a l'estranger. La xifra de pernoctacions encapçala sis mesos de creixement.

Balears va ser la destinació principal dels turistes allotjats en hotels, amb el 34,4% del total. Mallorca va ser la principal zona turística, amb més de 8,2 milions de pernoctacions, mentres que, per punts turístics, Calvià apareix com el tercer amb més pernoctacions, per darrere de Barcelona i Madrid.

Els preus hotelers van pujar un 9%

En general, els preus van pujar un 9,3% respecte de l'any anterior a les Balears, per sobre de la mitjana estatal, que va ser del 7,2%. De fet, Balears presenta l'índex de preus més alt en termes absoluts.

Pel que fa a indicadors de rendibilitat, la tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 183,57 euros, cosa que representa una pujada del 9,9% interanual. Els ingressos per habitació disponible (RevPAR) van ser de 164,28 euros, el 10,5% més elevats que l'any anterior.

D'altra banda, al juliol el sector hoteler va ocupar 71.717 persones a Balears, un increment del 4,8% interanual. L'enquesta estima una planta de 1.346 hotels oberts al juliol, amb una oferta de 376.832 places a 175.987 habitacions.