La Fundació Franz Weber demana destinar la plaça de bous de Muro a activitats culturals

La Fundació Franz Weber ha demanat que la plaça de bous de Muro 'La Monumental' es dediqui a activitats culturals durant tot l'any, en lloc del “potencial retorn” de les corregudes de bous de Muro.

L'entitat ha qualificat les corregudes de bous com a “medievals” i ha argumentat que s'emparen en un “interès únic” de l'equip de govern municipal --integrat per El PI, Unió Independents de Muro i PP-- i no en “les veritables demandes de la ciutadania”, segons han explicat aquest dimecres en un comunicat.

El juny del 2017 es va celebrar l'última correguda de bous a Muro i l'anunci de la propera concessió de la plaça de bous municipal, en què es podrien admetre actes taurins, suposaria un “gran retrocés” i “respondria a un subsidi a l'exigu 'lobby' del sector taurí a les illes”, han defensat des de la fundació.

En aquest sentit, han asseverat que, amb remodelació de la plaça, aquesta podria albergar tota mena de programació de manera que “inciten” a l'Ajuntament de Muro que apliqui “veritables polítiques públiques culturals”.

“L'edifici, catalogat com a Bé d'Interès Cultural, podria tenir una nova vida i per això es poden adoptar mesures de reconversió per facilitar la realització d'esdeveniments no taurins, en millorar les grades i els serveis, a més d'incloure nous usos a l'interior i apostar per activitats durant tot l'any”, han apuntat.

L'ONG ha explicat que aquests “retorns taurins” a places que no han allotjat esdeveniments de “maltractament animal” es produeix de “forma regular” amb suport econòmic públic i han assenyalat els casos de Lorca i Móstoles, on han retret que es tracti “d'imposar la tauromàquia” amb el “malbaratament d'impostos de la ciutadania”.

Per aquests motius, han instat els grups de l'oposició al ple de Muro a mobilitzar-se i mostrar el seu rebuig com més aviat millor, per “evitar que fons municipals financin convocatòries amb un pèssim suport social”.