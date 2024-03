La jutgessa posa en llibertat el regidor detingut per maltractar els seus fills a Mallorca

La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Manacor -en funcions de guàrdia- ha deixat en llibertat Francisco Javier Mora, el regidor que es va presentar a la llista d'Unides Podem a Son Servera (Mallorca), que havia estat detingut per maltractaments als seus fills.

L'arrestat havia estat posat a disposició judicial aquest dimecres per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit domèstic i, després de la seva declaració, la Fiscalia no ha demanat cap mesura cautelar i la jutgessa no ha acordat mesures per “la poca entitat dels fets denunciats”, segons han informat fonts judicials.

L'arrest del regidor s'ha produït aquest dimecres arran d'una investigació que va començar a principis de març després de la declaració de l'àvia dels nens.

Fonts properes a la investigació han explicat que després de la compareixença de l'àvia en dependències policials, es va prendre declaració als nens i es va sol·licitar informació al col·legi on van els fills, de 15 i 13 anys. Després d'una nova declaració a la dona, es van trobar prou indicis per considerar que s'estava produint un cas de maltractament a l'àmbit de la llar.

La informació va ser traslladada a la Guàrdia Civil, que es va fer càrrec del cas fins a l'arrest de l'home aquest dimecres.

El partit va demanar la seva dimissió

Podem Balears va reclamar aquest dimecres la dimissió immediata del regidor. El partit va assenyalar que va conèixer els fets gràcies a la informació publicada al diari Última Hora, per la qual cosa se centraven a fer “les investigacions pertinents, amb la màxima celeritat possible”, per “confirmar la seva veracitat”, segons van apuntar en un comunicat.

En aquest sentit, van recalcar que Mora “no té cap vinculació, ni càrrec de responsabilitat a Podem”, ja que no els figura “ni com a inscrit, ni com a militant del partit”. Podem va assegurar que el regidor es va presentar com a “candidat independent” a la segona posició de la llista d'Unides Podem per Son Servera a les eleccions municipals de 2023 i “a aquesta candidatura independent se circumscriu la vinculació”.

Des de la formació van manifestar el seu respecte per les investigacions i la presumpció d'innocència en els processos judicials que se'n puguin desprendre, però van matisar que “aquesta presumpció d'innocència no s'aplica a les seves responsabilitats polítiques, ni a la condemna social de ser sospitós de maltractament infantil”.

“A Podem es rebutja frontalment qualsevol tipus de violència contra la infància i qualsevol sospitós d'haver agredit o maltractat un menor no pot estar més lluny dels ideals i les polítiques que defensa el partit”, van insistir. Per a Podem, com a representant públic, Mora “ha d'estar subjecte a la màxima duresa de l'escrutini públic” i per això “ha de dimitir immediatament”.

En aquest sentit, van al·legar que precisament per haver estat una figura independent que “no té cap vinculació orgànica, ni de militància amb el partit”, des de Podem Balears van subratllar que “no poden prendre les mesures disciplinàries corresponents a la gravetat dels fets”. Per això, van exigir a Mora que fos “responsable”, dimitís del seu càrrec i col·laborés amb la investigació.

“Per últim, Podem reitera la seva condemna ferma a qualsevol agressió o acte de violència contra la infància i l'adolescència, així com el seu compromís en la lluita per l'eliminació de totes les violències contra la infància”, van concloure.