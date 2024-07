L'Ajuntament de Palma clausurarà el restaurant que ha obert el propietari del local enfonsat a Platja de Palma

L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha declarat que aquest dijous es tancarà el nou local obert al costat del Medusa Beach Club, que es va esfondrar al maig i va provocar la mort de quatre persones. Segons ha declarat el primer regidor, aquest dijous es decretarà el tancament del local “fins que no s'esmenin totes les deficiències que han identificat els tècnics”.

Aquest dimecres, a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, la portaveu Mercedes Celeste va confirmar que els propietaris del negoci sinistrat havien obert un nou negoci just al costat, al 35 del carrer Cartago, i que, a tot cas, sí que tenia la llicència d'activitat, perquè és diferent de la del vell establiment.

Celeste ha assegurat que, encara que no hi ha “cap sospita” que el local no sigui segur per a treballadors i clients, el Consistori estaria “vigilant”, ja que es tracta d'edificis molt antics.

Cal recordar que el 23 de maig passat la terrassa del Medusa Beach Club, a Platja de Palma, va col·lapsar i es va enfonsar provocant la mort de quatre persones i causant 16 ferits. Més tard, es va saber que la terrassa no tenia llicència d'activitat ni ocupació.

El propietari va ser detingut a finals de juny per la seva presumpta implicació en comissió per omissió de quatre homicidis per imprudència greu i sis per lesions greus per imprudència. Va quedar en llibertat després de passar pels jutjats.