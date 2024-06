Detenen el propietari del local d'oci que es va esfondrar a la Platja de Palma i va provocar quatre morts

La Policia Nacional ha detingut el responsable de l'empresa que explota el Medusa Beach Club, el local ubicat a la Platja de Palma que es va enfonsar la nit del passat 23 de maig i que va provocar la mort de quatre persones: una treballadora del pub, de 23 anys i originària de Navarra, dues turistes alemanyes de 20 i 30 anys i un client senegalès de 44 anys, Abdoulaye Diop, que a l'instant del succés es trobava prenent un cafè al lloc. Diop va rebre el 2018 la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc per salvar la vida d'un banyista.

El Grup d'Homicidis es va fer amb les investigacions a partir dels informes tècnics elaborats per l'Ajuntament de Palma, que van determinar que el col·lapse es va produir en una coberta que estava sent utilitzada com a terrassa malgrat no disposar de llicència d'activitat ni autorització. L'estructura no havia estat reforçada per a aquest ús i, com a conseqüència de la sobrecàrrega de pes de la mateixa juntament amb els clients que en aquell moment ocupaven l'espai, van acabar desplomant-se tant la terrassa com la planta baixa del local.

Els agents han arrestat el responsable de l'empresa que explotava el negoci per la presumpta comissió de quatre delictes d'homicidi per imprudència greu i sis per lesions greus per imprudència.

Al moment de l'enfonsament, a la terrassa hi havia una taula de 12 comensals holandesos, a més d'estar presents l'encarregat i una treballadora. Això, unit al fet que era una estructura antiga que no estava preparada per suportar tant de pes (el d'una reforma il·legal del 2013 i el de les persones que hi eren a sobre), va acabar provocant l'esfondrament. El cap de Bombers de Palma, Eder García, va explicar després dels fets que no és possible afirmar que el local sobrepassés l'aforament perquè, com que no tenia llicència per utilitzar la terrassa, no hi havia aforament com a tal. “Allà dalt no hi hauria d'haver hagut res”, va assenyalar.

Passades les 20.30 hores, l'estructura es va ensorrar, provocant alhora l'enfonsament de la planta baixa, que es va emportar la volta de marès que la sostenia i que va acabar impactant contra el soterrani, en què s'ubica una altra discoteca que en aquell moment era buida, el Coco Rico. Les víctimes van caure des d'una alçada de tres o quatre metres.

Tal com va explicar en roda de premsa l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, la coberta havia estat reconvertida com a terrassa el 2013 sense llicència d'activitat ni autorització per ser utilitzada com a tal. Les dades cadastrals de l'immoble, construït el 1972, només reflecteixen, de fet, l'existència de la planta baixa, que disposa d'ús comercial. Des d'aleshores, la coberta havia anat acumulant reformes successives que, combinades amb l'afluència de persones que hi havia en el moment de la caiguda -i la recol·locació de les taules per acollir un grup de dotze persones-, van provocar el col·lapse de l'estructura.

Les obres dutes a terme el 2013 van consistir en l'execució de forjats d'uns 40 metres quadrats, a més de dos murs d'obra adossats a les parets dels edificis laterals d'uns 14 metres de longitud i una escala d'accés a la coberta. Els treballs van ser llavors realitzats per un soci del propietari que des del 2021 regenta el Medusa Beach Club, i que aleshores ostentava la gestió d'un restaurant mexicà ubicat al mateix espai de l'esfondrament. Eder García va comentar que el 2013 la propietat va dur a terme una sol·licitud d'obres a la coberta existent que es va denegar, però que els treballs “es van fer igualment”.

Set anys després, el 2020, l'Ajuntament de Palma va acordar sancionar amb 4.500 euros l'empresa propietària per infracció greu en executar aquestes obres sense llicència, tal com van informar Diari de Mallorca i Cadena Ser. Cal destacar que cap dels expedients de Disciplina Urbanística sobre aquestes obres del 2013 fan referència a la zona de l'esfondrament, és a dir, que la propietat no va tocar aquesta part en concret. Així mateix, aquest hivern també es van fer obres, però segons el cap de Bombers de Palma van ser un “rentat de cara del local”. Per exemple, es van pintar les parets i es van canviar els mobles. El mateix local promocionava entre els seus seguidors d'Instagram aquesta nova terrassa, des d'on els clients podien gaudir de vistes privilegiades a la badia de Palma.

Amb la ITE caducada

L'alcalde va manifestar que el 2023, a més, l'immoble va rebre una Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) desfavorable, encara que no es va comprovar per part de l'Ajuntament de Palma si la propietat havia executat les actuacions encaminades a resoldre les deficiències. “Si una ITE és desfavorable, s'han de fer les actuacions pertinents per part de la propietat”, va comentar Martínez. Preguntat per la premsa per com és possible que una terrassa il·legal estigui a la vista i pugui explotar-se econòmicament sense problemes, Martínez es va limitar a defensar els “excel·lents professionals” del Consistori que “compleixin les seves funcions i obligacions”.

En aquest punt, Martínez va apel·lar a la responsabilitat dels propietaris. “No podem posar un funcionari a cadascun dels 5.000 locals que hi ha a Palma”, va incidir. En ser preguntat sobre si no era visible que la coberta estava funcionant com a terrassa des de feia uns quants anys, va recalcar: “No es pot tenir un funcionari davant de cada local que hi ha a Palma”. La roda de premsa va finalitzar amb un “no sé a què fa referència”, la resposta que va oferir Martínez quan un periodista li va preguntar com és possible que, durant una dècada, “aquest local hagi operat com hagi volgut sense que el control de l'Ajuntament funcioni”, en paraules del reporter.