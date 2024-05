La terraza del local derrumbado en la Playa de Palma donde murieron cuatro personas era ilegal

La terraza del local de ocio que se derrumbó el pasado viernes en la Playa de Palma, provocando cuatro fallecidos y dieciséis heridos, no estaba autorizada como tal ni tenía licencia para ser transitada. Así se desprende del informe elaborado por los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de la capital balear, que señalan que los propietarios del establecimiento habían reconvertido la techumbre del mismo para habilitarlo irregularmente como terraza, a pesar de que esta no estaba preparada para soportar el peso de personas, mesas y sillas. Debido a la sobrecarga, la estructura acabó colapsando.

Unas veinte personas se encontraban tomando algo en ese espacio cuando, pasadas las 20.30 horas, la estructura se vino abajo, provocando a su vez el hundimiento de la planta baja, que se llevó por delante la bóveda de marés que la sostenía y que finalmente acabó impactando contra el sótano, en el que se ubica otra discoteca que en ese momento se encontraba vacía, el Coco Rico. Las víctimas cayeron desde una altura de tres o cuatro metros, aunque quienes fallecieron se encontraban en la planta baja y murieron bajo la mole de escombros. En concreto, el suceso tuvo lugar en el Medusa Beach Club, situado en el número 34 de la Avenida Cartago.

Como consecuencia del desplome, perdieron la vida una trabajadora del pub, de 23 años y originaria de Navarra, dos turistas alemanas de 20 y 30 años y un cliente senegalés, Abdoulaye Diop, que en el instante del suceso se encontraba tomando un café en el lugar. Diop, de 44 años, recibió en 2018 la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por salvar la vida de un bañista. En el momento de los hechos, había 21 personas en el derrumbe.

Tal como ha explicado en rueda de prensa el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la cubierta había sido reconvertida como terraza en 2013 sin licencia de actividad ni autorización para ser utilizada como tal. Los datos catastrales del inmueble, construido en 1972, únicamente reflejan, de hecho, la existencia de la planta baja, que dispone de uso comercial. Tampoco se había presentado ninguna solicitud de licencia de obras. Desde entonces, la cubierta había ido acumulando sucesivas reformas que, combinadas con la afluencia de personas que había en el momento del desplome -y a la recolocación de las mesas para acoger a un grupo de doce personas-, provocaron el colapso de la estructura.

Las obras llevadas a cabo en 2013 consistieron en la ejecución de forjados de unos 40 metros cuadrados, además de dos muros de obra adosados a las paredes de los edificios laterales de unos 14 metros de longitud y una escalera de acceso a la cubierta. Los trabajos fueron entonces realizados por un socio del propietario que desde 2021 regenta el Medusa Beach Club, y que entonces ostentaba la gestión de un restaurante mexicano ubicado en el mismo espacio del derrumbe. Siete años después, en 2020, acordó sancionar a la empresa propietaria por infracción grave al ejecutar dichas obras sin licencia, tal como informan Diario de Mallorca y Cadena Ser.

En 2023, además, el inmueble recibió una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, aunque no se comprobó si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias.

En este punto, Martínez ha apelado a la responsabilidad de los propietarios. “No podemos poner un funcionario en cada uno de los 5.000 locales que hay en Palma. Parece una obviedad, pero no se pueden hacer obras ilegales ni se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad”, ha reiterado. Al ser preguntado sobre si no era visible que la cubierta estaba funcionando como terraza desde hacía varios años, se ha limitado a responder: “No se puede tener a un funcionario delante de cada local que hay en Palma”.

El alcalde ha adelantado que el Consistorio dará traslado de los informes a la Policía Nacional y a la Fiscalía y que, en caso de abrirse una causa penal, se personará como acusación.