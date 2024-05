La terrassa del local esfondrat a la Platja de Palma on van morir quatre persones era il·legal

La terrassa del local d'oci que es va esfondrar divendres passat a la Platja de Palma, provocant quatre morts i setze ferits, no estava autoritzada com a tal ni tenia llicència per ser transitada. Així es desprèn de l'informe elaborat pels tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament de la capital balear, que assenyalen que els propietaris de l'establiment havien reconvertit la seva sostrada per habilitar-la irregularment com a terrassa, malgrat que aquesta no estava preparada per suportar el pes de persones, taules i cadires. A causa de la sobrecàrrega, l'estructura va acabar col·lapsant.

Una vintena de persones es trobaven prenent alguna cosa en aquell espai quan, passades les 20.30 hores, l'estructura es va ensorrar, provocant alhora l'enfonsament de la planta baixa, que es va emportar la volta de marès que la sostenia i que finalment va acabar impactant contra el soterrani, en què s'ubica una altra discoteca que en aquell moment estava buida, el Coco Rico. Les víctimes van caure des d'una altura de tres o quatre metres, encara que els que van morir eren a la planta baixa. En concret, el succés va tenir lloc al Medusa Beach Club, situat al número 34 de l'Avinguda Cartago.

Com a conseqüència de la caiguda, van perdre la vida una treballadora del pub, de 23 anys i originària de Navarra, dos turistes alemanyes de 20 i 30 anys i un client senegalès, Abdoulaye Diop, que a l'instant del succés es trobava prenent un cafè al lloc. Diop, de 44 anys, va rebre el 2018 la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc per salvar la vida d'un banyista. Al moment dels fets, hi havia 21 persones a l'esfondrament.

Tal com ha explicat en roda de premsa l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, la coberta havia estat reconvertida com a terrassa el 2013 sense llicència d'activitat ni autorització per ser utilitzada com a tal. Les dades cadastrals de l'immoble, construïda el 1972, només reflecteixen, de fet, l'existència de la planta baixa, que disposa d'ús comercial. Tampoc no s'havia presentat cap sol·licitud de llicència d'obres. Des d'aleshores, la coberta havia anat acumulant reformes successives que, combinades amb l'afluència de persones que hi havia en el moment de la caiguda -i la recol·locació de les taules per acollir un grup de dotze persones-, van provocar el col·lapse de l'estructura.

Les obres dutes a terme el 2013 van consistir en l'execució de forjats d'uns 40 metres quadrats, a més de dos murs d'obra adossats a les parets dels edificis laterals d'uns 14 metres de longitud i una escala d'accés a la coberta. Els treballs van ser llavors realitzats per un soci del propietari que des del 2021 regenta el Medusa Beach Club, i que aleshores ostentava la gestió d'un restaurant mexicà ubicat al mateix espai de l'esfondrament. Set anys després, el 2020, va acordar sancionar l'empresa propietària per infracció greu en executar aquestes obres sense llicència, tal com informen Diari de Mallorca i Cadena Ser.

El 2023, a més, l'immoble va rebre una Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) desfavorable, encara que no es va comprovar si la propietat havia executat les actuacions encaminades a esmenar les deficiències.

En aquest punt, Martínez ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris. “No podem posar un funcionari a cadascun dels 5.000 locals que hi ha a Palma. Sembla una obvietat, però no es poden fer obres il·legals ni es poden dur a terme activitats prohibides en locals de pública concurrència que no tinguin llicència d'activitat”, ha reiterat. Al ser preguntat sobre si no era visible que la coberta estava funcionant com a terrassa des de feia uns quants anys, s'ha limitat a respondre: “No es pot tenir un funcionari davant de cada local que hi ha a Palma”.

L'alcalde ha avançat que el Consistori traslladarà els informes a la Policia Nacional i a la Fiscalia i que, en cas d'obrir-se una causa penal, es personarà com a acusació.