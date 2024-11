Mallorca, Eivissa i Formentera, amb alerta taronja per l'entrada de la DANA

Mallorca, Eivissa i Formentera es troben aquest dimarts en alerta taronja per l'entrada d'una nova DANA i les fortes pluges que podrien descarregar fins a 40 litres per metre quadrat en una hora i fins a 100 litres en 12 hores. En cas de Menorca, l'avís és groc.

L'avís taronja s'ha activat per a les Pitiüses aquesta matinada i estarà vigent fins aquest dimecres al migdia, segons la informació de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). En el cas de Mallorca, l'alerta taronja s'ha activat a les 08.00 hores per a la Serra de Tramuntana el sud de l'illa i s'estendrà a la tarda a la zona est. També estarà vigent fins dimecres a les 12.00 hores.

Davant d'aquest escenari, continua activat l'Índex de Gravetat 1 (IG1) del Pla Especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos (Meteobal) i la situació operativa (SO) 0 de l'Inunbal.

Des d'Emergències s'insta la població a seguir les recomanacions i s'insisteix que l'enviament d'equipaments i el personal a la península per col·laborar en les tasques de recuperació dels territoris afectats per la DANA no ha restat capacitat als recursos de les Balears per afrontar el proper episodi de mal temps.

Davant la possibilitat que es produeixin inundacions com a conseqüència de les pluges intenses, la Direcció General d'Emergències i Interior recomana extremar les precaucions i recorda les mesures que cal tenir en compte en situacions d'aquest tipus.

En línies generals, Aemet preveu per a aquest dimarts una entrada freda de nord acompanyat de l'aproximació al nord-est peninsular d'una DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) que deixarà una situació d'inestabilitat al nord i peninsulars, així com a les Balears. Per zones, es donaran precipitacions amb tempesta i amb tendència a anar a més a l'entorn cantàbric, alt Ebre, nord de la Ibèrica, Pirineus, litorals de la façana oriental, Estret i arxipèlag balear.

Mesures a la llar

En el cas de mesures a prendre a casa, des d'Emergències s'insta a assegurar portes i finestres, romandre a les zones altes de la casa i retirar de l'exterior tot allò que pugui ser arrossegat per l'aigua.

També es recomana traslladar medicaments, documents i elements de valor, així com menjar i aigua potable a llocs alts de la casa. És convenient evitar soterranis o zones baixes.

Al camp, cal allunyar-se dels torrents i zones inundables i a les zones urbanes, buscar refugi en un edifici.

Mesures a la carretera

A la carretera, convé evitar els desplaçaments amb cotxe si no és absolutament necessari. En cas de baixa visibilitat, aturar el vehicle i senyalitzar-ne la posició.

Emergències insisteix que no cal accedir a zones inundables, ni tan sols si sembla que hi ha poca aigua. Si el cotxe comença a surar i és arrossegat, cal sortir de manera immediata. Si no es pot fer per la porta, per la finestra.

Les classes continuaran amb normalitat

Per la seva banda, la Conselleria dEducació i Universitats ha aclarit, a través de Gestib, tots els equips directius dels centres de Balears que queden suspeses totes les activitats fora del centre, en cas que nhi hagués alguna programada.

A més, d‟acord amb el mateix protocol d‟actuació, la Conselleria ha recordat que el desenvolupament de les classes pot continuar amb normalitat. Tot i això, la UIB ha demanat evitar desplaçar-se a les seus de Pitiüses i Menorca, igual que les pràctiques en centres escolars.