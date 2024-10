El PP anuncia un augment de l'impost als turistes en Balears

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha anunciat aquest dimecres que s'incrementarà l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), impulsat el 2016 per l'Executiu de la socialista Francina Armengol amb l'esperit de minimitzar l'impacte del turisme massiu a la natura i el medi ambient, a més de desenvolupar projectes dirigits a compensar l'empremta turística sobre el territori.

Així ho ha anunciat Prohens durant el seu torn de rèplica al Debat de Política General que se celebra aquests dies al Parlament balear, on ha manifestat que es tracta d'una de les propostes que inclourà el decret de mesures urgents contra la congestió turística que va anunciar aquest dimarts i que l'Executiu autonòmic preveu presentar el proper mes de febrer.

En aquesta línia, la líder popular ha proposat incrementar l'impost turístic els mesos de juny, juliol i agost i rebaixar-lo al desembre, gener i febrer amb l'objectiu de contribuir a la desestacionalització. Així mateix, el Govern s'està plantejant la possibilitat que els residents no hagin de pagar aquest gravamen quan s'allotgin a un establiment hoteler de Balears.

D'altra banda, ha plantejat incrementar el cànon d'aigua per a grans consumidors i rebaixar-lo per als consumidors directes. “Aprovarem una deducció fiscal per tornar el cost de l'ITS als seus residents”, ha afegit.

Es tracta d'una mesura que contrasta amb les impulsades per altres Comunitats Autònomes governades pel PP, més proclius a rebutjar el cobrament de taxes turístiques malgrat tractar-se d'un tribut que s'aplica en nombroses ciutats europees com París, Roma, Amsterdam.

A Cantàbria, per exemple, la seva presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciat que “no hi haurà taxa turística”, mentre que a Canàries, on el PP governa en coalició amb CC, a la fi de setembre la consellera de Turisme, Jéssica de León, tornava a tancar la possibilitat d'implantar-la a les Illes. En la seva opinió, es tracta d'un impost que suposaria “saquejar als canaris” perquè solament “és sostenible per al Govern”, que és el que el recapta, el gasta i el redistribueix “en el propi govern”.

D'altra banda, en la Comunitat Valenciana, el PP està en contra tant des de la Generalitat com des de les diputacions i els ajuntaments en els quals governa. Mentrestant, PSOE i IU han pactat a Astúries una taxa turística municipal voluntària que entrarà en vigor el pròxim estiu, però el Partit Popular i la patronal s'oposen de pla a la idea.

A Balears, no obstant això, l'experiència ha demostrat que amb l'aplicació del ITS no sols no ha reduït el nombre de visitants, sinó que aquests diners es destinen a un Fons d'Impuls del Turisme Sostenible, la qual cosa permet impulsar projectes que ajuden a pal·liar les conseqüències del turisme massiu sobre el territori.

El tribut, que grava les pernoctacions hoteleres en els establiments reglats per llei –des d'hotels cinc estavelles plus, on s'aplica una taxa de 4 euros diaris per estada, a pensions, albergs i càmpings, gravats amb 1 euro diari, a més dels creuers–, va permetre recaptar fins a 409 milions d'euros entre 2016 i 2021 i impulsar diversos projectes en matèria de protecció del patrimoni i recuperació de finques a les illes.