El PP anuncia un aumento del impuesto a los turistas en Balears

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha anunciado este miércoles que se incrementará el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), impulsado en 2016 por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol con el espíritu de minimizar el impacto del turismo masivo en la naturaleza y en el medio ambiente, además de desarrollar proyectos dirigidos a compensar la huella turística sobre el territorio.

Así lo ha anunciado Prohens durante su turno de réplica en el Debate de Política General que se celebra estos días en el Parlament balear, donde ha manifestado que se trata de una de las propuestas que incluirá el decreto de medidas urgentes contra la congestión turística que anunció este martes y que el Ejecutivo autonómico prevé presentar el próximo mes de febrero.

En esta línea, la líder popular ha propuesto incrementar el impuesto turístico los meses de junio, julio y agosto y rebajarlo en diciembre, enero y febrero con el objetivo de contribuir a la desestacionalización. Asimismo, el Govern se está planteando la posibilidad de que los residentes no tengan que pagar este gravamen cuando se alojen en un establecimiento hotelero de Balears.

Por otro lado, ha planteado incrementar el canon de agua para grandes consumidores y rebajarlo para los consumidores directos. “Aprobaremos una deducción fiscal para devolver el coste del ITS a sus residentes”, ha añadido.

Se trata de una medida que contrasta con las impulsadas por otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, más proclives a rechazar el cobro de tasas turísticas a pesar de tratarse de un tributo que se aplica en numerosas ciudades europeas como París, Roma, Ámsterdam.

En Cantabria, por ejemplo, su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que “no va a haber tasa turística”, mientras que en Canarias, donde el PP gobierna en coalición con CC, a finales de septiembre la consejera de Turismo, Jéssica de León, volvía a cerrar la posibilidad de implantarla en las Islas. En su opinión, se trata de un impuesto que supondría “saquear a los canarios” porque solamente “es sostenible para el Gobierno”, que es el que lo recauda, lo gasta y lo redistribuye “en el propio gobierno”.

Por otro lado, en la Comunitat Valenciana, el PP está en contra tanto desde la Generalitat como desde las diputaciones y los ayuntamientos en los que gobierna. Mientras tanto, PSOE e IU han pactado en Asturias una tasa turística municipal voluntaria que entrará en vigor el próximo verano, pero el Partido Popular y la patronal se oponen de plano a la idea.

En Balears, sin embargo, la experiencia ha demostrado que con la aplicación del ITS no solo no ha reducido el número de visitantes, sino que ese dinero se destina a un Fondo de Impulso del Turismo Sostenible, lo que permite impulsar proyectos que ayudan a paliar las consecuencias del turismo masivo sobre el territorio.

El tributo, que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley –desde hoteles cinco estrellas plus, donde se aplica una tasa de 4 euros diarios por estancia, a pensiones, albergues y campings, gravados con 1 euro diario, además de a los cruceros–, permitió recaudar hasta 409 millones de euros entre 2016 y 2021 e impulsar diversos proyectos en materia de protección del patrimonio y recuperación de fincas en las islas.