PP i Vox neguen que hi hagi “atacs” al català a Balears després de la manifestació multitudinària d'aquest diumenge

Després de la manifestació multitudinària d'aquest diumenge per les polítiques de PP i Vox contra la llengua catalana a Balears, tots dos partits han sortit a defensar aquest dilluns les seves mesures i han negat que hi hagi “atacs” o “retrocessos” contra l'idioma propi de les Illes, tot i haver aprovat, entre altres iniciatives, eliminar el català com a requisit laboral per treballar a la sanitat pública o que aquest idioma sigui l'únic i principal a l'ensenyament.

El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha mostrat “total respecte” per part de la seva formació a la concentració de la Diada per la Llengua celebrada aquest diumenge a Palma i ha defensat que “no hi ha retrocessos” en matèria lingüística. “Sempre ho hem dit, no ens trobaran amb la confrontació lingüística”, ha assenyalat.

Segons el popular, la presidenta del Govern, Marga Prohens, és “dialogant” i “té les portes obertes” a la societat civil i associacions. “Em consta que Prohens s'ha reunit i té una relació de treball i cordial amb la directiva de l'Obra Cultural Balear (OCB) i Joves de Mallorca per la Llengua i que intenten arribar a enteses”, ha apuntat Sagreras.

En relació amb les reivindicacions en defensa de la llengua que es van sentir a la Diada, el portaveu popular ha indicat que “no cal preocupar-se” i que “no hi ha retrocessos” en matèria lingüística. En concret, ha reafirmat la seva posició pel que fa a la proposta de Vox de substituir “català” per “balear” a l'Estatut d'Autonomia, remarcant que el català és la llengua pròpia de les Balears.

Igualment, ha considerat que les decisions lingüístiques que ha pres el Govern, com l'eliminació del requisit del català a la sanitat, eren “totalment necessàries”. També ha defensat el pla pilot d'elecció de llengua, insistint que “no suposa una reculada en drets lingüístics”. “Fer soroll amb això només és voler polemitzar”, ha dit Sagreras. Per acabar, ha indicat que “en aquest moment” no hi ha previstos canvis legislatius relacionats amb matèria lingüística.

Per la seva banda, la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha assenyalat que “cadascú es pot manifestar”, però ha considerat que “no hi ha atacs” cap al català. “Ningú en aquesta illa deixarà d'estudiar en català si és el seu desig”, ha comentat. En aquesta línia, la portaveu de Vox ha acusat l'OCB de mentir, reiterant que a les Illes “podrà continuar estudiant en català el que estava estudiant ara”. “Poden fer totes les manifestacions que vulguin, però mentir, no”, ha postil·lat.