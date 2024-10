Prohens creu que la UE ha de convertir aquesta legislatura “en la de les illes” per compensar la desigualtat de condicions

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerat que la Unió Europea (UE) hauria de convertir aquesta legislatura “en la de les illes”, i entre elles Balears, perquè puguin assolir els reptes comuns europeus com la digitalització o la implantació d'energies verds en igualtat de condicions que la resta del continent.

Així s'ha expressat Prohens aquest dimecres en declaracions als mitjans de comunicació, poc després de la seva intervenció al Comitè de les Regions de la UE, en què ha participat amb motiu de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats, i de reunir-se amb autoritats d'altres regions insulars com Còrsega i Sardenya.

“Crec que Europa ha de convertir aquesta legislatura en la legislatura de les illes. Es parla molt dels territoris ultraperifèrics, però cal parlar més dels que no estem a prou distància per ser considerades com a tal, però sí que tenim una discontinuïtat territorial amb el continent i molts reptes en comú”, ha reivindicat la presidenta del Govern, que ha assegurat que és un punt en què coincideixen la resta de regions insulars europees.

Illes com les Balears, ha argumentat, no poden complir amb els reptes comuns de la UE -com la innovació, la digitalització o les energies verdes- en “igualtat de condicions” que la resta del continent. “Som territoris més petits, més fràgils”, ha dit abans de reclamar que els reptes globals de sostenibilitat i canvi climàtic haurien d'estar adaptats a la idiosincràsia de les regions insulars.

“No reclamem avantatges competitius, reclamem eliminar els límits del reglament de mínims per poder competir en igualtat de condicions i no haver de fer front als sobrecostos que suposen la insularitat”, ha proposat. “Per això, crec que aquesta aliança ha de cobrar més importància dins aquest nou període a les institucions europees”, ha conclòs.

Pel que fa a la reunió que ha mantingut amb la presidenta de la regió autònoma de Sardenya, Alessandra Todde, i la presidenta de l'Assemblea de Còrsega, Marie-Antoinette Maupertuis, Prohens ha agraït la seva col·laboració a l'hora de sumar esforços per defensar la necessitat de compensar la insularitat davant les institucions europees.

“Hem acordat que volem reforçar tant el nostre paper com el grup de pressió davant les institucions europees com posar sobre la taula nous reptes que han sorgit des del 2016, quan es va signar el primer protocol d'intencions de col·laboració reforçada entre les tres regions”, ha subratllat. Entre aquests reptes, ha apuntat, hi ha la gestió de l'aigua, el creixement demogràfic, el transport, la connectivitat aèria, el canvi climàtic i la transició energètica.

Visita a l'oficina del Govern a Brussel·les

Prohens també ha visitat aquest dimecres a la tarda l'oficina que l'Executiu balear té a Brussel·les i ha celebrat que hagi reobert després d'anys “d'inactivitat”, ja que ha considerat que és un espai “clau” per defensar els interessos de les Balears a la Unió Europea. En un comunicat, el Govern ha explicat que la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques ha treballat “de manera intensa” per reactivar el funcionament de l'Oficina de Balears a Brussel·les.

Segons el Govern, la importància d'aquestes dependències, en què hi ha dos treballadors i quatre becaris, rau en la possibilitat de demanar la normativa europea que pugui ser d'interès per a les Balears, com ara qüestions relatives a la insularitat o la regla de minimis, que precisament s'ha defensat aquest dimecres dins el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats.

En un missatge publicat al compte de la xarxa social X, la presidenta balear ha agraït la tasca dels quatre joves que treballen a l'oficina becats pel Programa de Formació en Acció Exterior i Unió Europea. “Gràcies Alfonso, Raixa, Laura i Júlia per la feina que feu, imprescindible per a Balears. Una experiència única per adquirir coneixements directes del funcionament de les institucions europees”, ha escrit. També ha donat l'enhorabona a la Conselleria de Presidència per haver reactivat, “després d'anys d'inactivitat”, un espai clau “a l'hora de defensar tots els interessos de les Balears a la UE”.