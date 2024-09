Prohens diu que hi haurà mesures contra la massificació abans del document final del Pacte per la Sostenibilitat

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha assegurat aquest dimarts que es prendran mesures concretes contra la massificació turística abans del document final que ha d'elaborar la Mesa per al pacte per a la sostenibilitat. “Soc conscient de la situació, per això consensuarem mesures abans del document final per poder prendre decisions valentes”, ha afirmat. Al ple del Parlament d'aquest dimarts, la líder de l'Executiu autonòmic ha ressaltat l'increment de la despesa turística de fins a un 13%, tot i que ha reconegut que es continuen produint “episodis de congestió”.

Ha estat en resposta al portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que també ha introduït els efectes de la saturació turística en els recursos hídrics, recordant que hi ha hagut talls i restriccions a molts municipis. Prohens, sobre això, ha afirmat que “tant de bo l'anterior Govern hagués fet inversions en cicle de l'aigua i que no es culpés els ajuntaments”.

Responent a Apesteguia, que havia demanat a Prohens la seva opinió sobre el transcurs de la temporada turística, la presidenta ha evitat donar una opinió i ha recorregut a les dades, ressaltant el creixement de la despesa, de l'ocupació i de la contractació indefinida. També ha destacat l'increment de l'activitat inspectora dels consells insulars i ha admès que el repte actual és frenar els episodis de congestió i traduir l'èxit turístic en benestar per als residents.

L'ecosobiranista ha lamentat, però, que mentre el Govern ofereix diàleg, les úniques mesures que s'estan prenent són les que incideixen en la massificació com la legalització de construccions en rústic que tenen places turístiques, el manteniment de la promoció i rebutjar regular l'entrada de cotxes. Pel que fa a la despesa turística, Apesteguia ha lamentat que, tot i augmentar aquest concepte, els empresaris siguin incapaços d'apujar els salaris.