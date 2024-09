El propietari pirata d'Eivissa s'enfronta a una multa de 905.000 euros

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha realitzat una proposta de sanció de 905.137,61 euros per al promotor i l'explotador de l'assentament il·legal de Can Rova per una infracció de la Llei d'Urbanisme. El propietari pirata d'Eivissa comercialitzava parcel·les en un solar que compartia amb els germans i cobrava uns 500 euros perquè els treballadors precaris de l'illa poguessin plantar una tenda de campanya o una caseta de fusta.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, s'ha realitzat una valoració dels elements instal·lats i s'ha determinat l'import de la sanció en un dels trams més alts de la forquilla que permet la llei (en concret, suposa un 212,5 per cent del valor total de tots els elements detectats), en considerar com un agreujant l'obtenció de benefici sobre la base de l'explotació dels elements instal·lats sense cap mena de permís.

L'informe concreta que la parcel·la, de 26.000 metres quadrats, té la qualificació de sòl rústic comú amb categoria d'àrea de transició. Segons les inspeccions realitzades a finals de maig, es va constatar que no hi havia cap mena de llicència i es van documentar 103 elements diferents habilitats com a allotjaments, des de casetes de fusta a caravanes i autocaravanes, passant per tendes de campanya, un parell de camions i un microbús, així com un container. Igualment, a través de la conversa amb diversos ocupants de l'enclavament, es va esbrinar que la persona responsable cobrava entre 500 i 700 euros mensuals per cada element instal·lat.

Amb aquests elements, s'ha constatat que “les actuacions dutes a terme s'han executat sense comptar amb la corresponent llicència municipal d'obres, resultant il·legalitzables, vulnerant-se les condicions d'edificació de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic municipal que, a l'article 8.2. 04, estipulen que sobre sòl rústic 'es prohibeixen les edificacions i elements estranys, com ara cases de fusta i elements habitables prefabricats mòbils o fixos'.

El valor estimat dels elements instal·lats és de 425.947 euros, quantitat que cal utilitzar com a referència a l'hora de fixar la sanció. Segons l'Ajuntament, la llei estableix que l'infractor ha de ser sancionat amb multa del 100 al 250 per cent del valor de les obres de construcció, edificació, instal·lació i de moviments de terra que es realitzin a sòl rústic no protegit sense el títol urbanístic habilitant preceptiu, segons l'article 167 de la Llei 12/2017, del 29 de desembre.

Finalment, s'estableix la xifra de 905.137,61 euros en fixar la quantia al tram mitjà superior de la forquilla legal “en haver-se constatat com a circumstància modificativa de responsabilitat a manera d'agreujant el benefici obtingut pel promotor en base als arrendaments obtinguts de les parcel·les sobre les quals es va autoritzar i va promoure l'execució d'obres i instal·lacions il·legals”.