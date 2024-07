Un remolcador porta a València el vaixell incendiat amb les pertinences dels passatgers

El vaixell incendiat aquest dilluns de matinada entre València i Palma, el ferri 'Tenacia' de GNV, arribarà al Port de València aquest matí, segons la previsió, acompanyat del remolcador 'Marta Mata', de Salvament Marítim, i el 'VB Xerea', de titularitat privada.

A bord del 'Tenacia' queden 31 dels seus tripulants, inclòs el capità, i sis bombers de la Generalitat de Catalunya, que vigilen un punt calent en un camió del celler de vehicles, segons ha informat Salvament Marítim. L'operació la supervisa el Centre de Coordinació de Salvament a la capital balear sota la direcció de la Capitania Marítima de Palma.

Per la seva banda, els 350 passatgers evacuats al 'MSC Arica' -un vaixell de càrrega de contenidors- i el 'GNV Bridge' -un ferri de passatgers que anava de Palma a València- han arribat aquest dilluns a la nit a València. La companyia va oferir allotjament en hotels als afectats i els recol·locarà en un nou trajecte a Palma. Amb tot, molts van deixar equipatge i vehicles a bord del 'Tenacia' que encara han de recuperar. Mentrestant, la naviliera està replanificant les rutes al veure's obligada a prescindir del 'Tenacia' per a la seva operativa habitual.

El 'Tenacia' es va quedara la deriva passades les 02.00 hores de dilluns després d'un incendi a la sala de màquines, deixant 350 passatgers i 61 tripulants atrapats al mar. Segons José Ramón Crespí, responsable del Centre de Coordinació de Salvament Marítim a Balears, es va activar el sistema antiincendis fix que s'ubica a les sales de màquines, però no va ser suficient perquè el foc es va estendre fins a la coberta de sobre i va afectar camions que van patir les conseqüències de l'incendi. Per aquest motiu, es va decidir traslladar amb helicòpter els bombers de la Generalitat de Catalunya per finalitzar els treballs amb escuma i avaluar la situació. Es van coordinar amb els Bombers d'Eivissa per a qüestions logístiques.

El risc d'enfonsament és baix. Tot i això, quan el foc es va traslladar al seu celler número tres, just a sobre la sala de màquines, el 'Tenacia' va activar el sistema antiincendis el que va provocar una gran aigua durant tota la nit, a més de les labors dels bombers de la Generalitat. Les màquines no estaven en funcionament ni hi havia electricitat, així que no hi havia manera de treure l'aigua amb bombes, segons informa José Ramón Crespí a IB3 Ràdio.

Molts passatgers van lamentar les condicions en què se'ls va tractar durant l'espera a alta mar: “Hem estat set hores aturats i només ens han donat un croissant i un cafè”, es lamenta María Fabra a Diario de Mallorca. “La tripulació ens reclama solidaritat, però ells també es podrien aplicar el conte”, afegeix.

L'incendi va activar els protocols de seguretat dels centres de coordinació de Salvament a Palma, Barcelona, Tarragona i Madrid i la Capitania Marítima de Palma. En concret, sota la direcció de la Capitania Marítima, es va mobilitzar per mar les salvamares 'Acrux', 'Libertas' i els vaixells 'SAR Mesana' i 'Marta Mata' i per aire a l'helicòpter 'Helimer 221', 'Helimer 207 ' i 'Helimer 203'.