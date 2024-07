Un remolcador lleva a Valencia el buque incendiado con las pertenencias de los pasajeros

El buque incendiado este lunes de madrugada entre Valencia y Palma, el ferri 'Tenacia' de GNV, llegará al Puerto de Valencia esta mañana, según la previsión, acompañado del remolcador 'Marta Mata', de Salvamento Marítimo, y el 'VB Xerea', de titularidad privada.

A bordo del 'Tenacia' quedan 31 de sus tripulantes, incluido el capitán, y seis bomberos de la Generalitat de Catalunya, que vigilan un punto caliente en un camión de la bodega de vehículos, según ha informado Salvamento Marítimo. La operación la supervisa el Centro de Coordinación de Salvamento en la capital balear bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Palma.

Por su parte, los 350 pasajeros evacuados al 'MSC Arica' -un carguero de contenedores- y el 'GNV Bridge' -un ferri de pasajeros que iba de Palma a Valencia- llegaron este lunes por la noche a Valencia. La compañía ofreció alojamiento en hoteles a los afectados y los recolocará en un nuevo trayecto a Palma. Con todo, muchos de ellos dejaron equipaje y vehículos a bordo del 'Tenacia' que todavía deben recuperar. Mientras, la naviera está replanificando sus rutas al verse obligada a prescindir del 'Tenacia' para su operativa habitual.

El 'Tenacia' se quedó a la a la deriva pasadas las 02.00 horas del lunes tras un incendio en la sala de máquinas, dejando a 350 pasajeros y 61 tripulantes atrapados en el mar. Según José Ramón Crespí, responsable del Centro de Cordinación de Salvamento Marítimo en Balears, se activó el sistema anti incendios fijo que se ubica en las salas de máquinas, pero no fue suficiente porque el fuego se extendió hasta la cubierta de encima y afectó a camiones que sufrieron las consecuencias del incendio. Por ese motivo, se decidió trasladar con helicóptero a los bomberos de la Generalitat de Catalunya para finalizar los trabajos con espuma y evaluar la situación. Se coordinaron con los Bomberos de Eivissa para cuestiones logísticas.

El riesgo de hundimiento es bajo. No obstante, cuando el fuego se trasladó a su bodega número tres, justo encima la sala de máquinas, el 'Tenacia' activó el sistema anti incendios lo que provocó un gran agua durante toda la noche, además de las labores de los bomberos de la Generalitat. Las máquinas no estaban en funcionamiento ni había electricidad, así que no había manera de sacar el agua con bombas, según informa José Ramón Crespí a IB3 Ràdio.

Muchos pasajeros lamentaron las condiciones en las que se les trató durante la espera en alta mar: “Hemos estado siete horas parados y solo nos han dado un cruasán y un café”, se lamenta María Fabra a Diario de Mallorca. “La tripulación nos reclama solidaridad, pero ellos se podrían aplicar el cuento también”, añade.

El incendio activó los protocolos de seguridad de los centros de coordinación de Salvamento en Palma, Barcelona, Tarragona y Madrid y la Capitanía Marítima de Palma. En concreto, bajo la dirección de la Capitanía Marítima, se movilizó por mar a las salvamares 'Acrux', 'Libertas' y los buques 'SAR Mesana' y 'Marta Mata' y por aire al helicóptero 'Helimer 221', 'Helimer 207' y 'Helimer 203'.