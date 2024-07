Sánchez defensa que el Règim Especial de Balears és una “causa justa” i “reconeix la singularitat” de les Illes

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat que el reglament del Règim Fiscal Especial de Balears (REB) “reconeix la singularitat” vinculada a la insularitat de l'arxipèlag i l'ha qualificat de “causa justa” després de ser preguntat després del seu tradicional despatx amb el rei Felip a Mallorca.

Durant la seva intervenció davant dels mitjans al palau de l'Almudaina, a Palma, Sánchez ha subratllat que “tot territori té la seva singularitat i el Govern reconeix la singularitat de Balears”. En aquest punt, ha manifestat que el REB “és una demanda i una causa justa de la societat balear que va reconèixer el Govern”, incidint que “si Balears té les seves singularitats, altres comunitats autònomes també en tenen”. “Volem la millor col·laboració amb Balears i servir els nostres compatriotes visquin on visquin dotant-los del major nombre d'oportunitats”, ha afegit.

Així mateix, el ser preguntat per l'acord subscrit entre el PSC i ERC per investir el socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya i que recull una mena de concert econòmic com el basc perquè la Comunitat Autònoma gestioni tots els seus tributs, el cap de l'Executiu ha subratllat que en aquest pacte “es parla de solidaritat interterritorial i de la necessitat de garantir serveis públics equivalents a tot Espanya”.

Sobre això, ha assenyalat que l'acord, que ha qualificat “d'extraordinària notícia”, recull un “compromís de la solidaritat interterritorial, de la cohesió dels serveis públics i de la igualtat dels espanyols”.

En concret, l'aprovació definitiva, la setmana passada, del reglament del REB suposarà un estalvi de 210 milions d'euros a l'any i, alhora, un impacte directe d'inversió a Balears de prop de 350 milions d'euros a l'any.

La mesura consta de dos instruments principals. Un és la Reserva per a Inversions, que consisteix en una reducció a la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, o una deducció en la quota de l'IRPF.

És a dir, amb això, la part de beneficis que es dedica a inversió queda exempta d'aquests impostos sempre que s'inverteixi en adquisicions d'elements patrimonials, d'elements que contribueixin a la millora i la protecció del medi ambient, de despeses en R+D+I, en creació de llocs de treball, o accions o participacions al capital de societats que desenvolupin la seva activitat a Balears.

D'altra banda, hi ha el Règim Especial per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres, que consisteix en una bonificació de la quota íntegra per als contribuents dels impostos esmentats.