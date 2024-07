Sánchez afirma que el pacte amb ERC a Catalunya “assegura la igualtat dels espanyols”

“És un acord bo per a Catalunya i és un acord bo per a Espanya”. Amb aquestes paraules s'ha expressat aquest dimarts el president del Govern, Pedro Sánchez, després de ser preguntat per l'acord subscrit entre el PSC i ERC per investir el socialista Salvador Illa com a president i que recull una mena de concert econòmic com el basc perquè Catalunya gestioni tots els seus tributs. Segons ha dit, el pacte, que ha qualificat “d'extraordinària notícia”, recull un “compromís de la solidaritat interterritorial, de la cohesió dels serveis públics i de la igualtat dels espanyols”.

Sánchez ha pronunciat aquestes paraules a Palma, on ha mantingut la tradicional audiència estival amb el rei. La trobada al Palau de l'Almudaina es produïa tot just unes hores després que aquest mateix dimarts al matí el cap de l'Executiu s'acollís el seu dret a no declarar a la Moncloa, on es va desplaçar el jutge Juan Carlos Peinado per prendre-li declaració com a testimoni en la investigació que segueix contra la seva dona, Begoña Gómez.

Tot just uns minuts després d'aquesta visita de Peinado a la Moncloa es coneixia que l'Advocacia de l'Estat, en representació de la institució de la Presidència del Govern, havia presentat una querella per prevaricació contra Peinado en considerar que ha adoptat una decisió injusta en impedir a Sánchez declarar per escrit.

Però en la seva compareixença a Palma Sánchez no ha volgut fer referència a la declaració davant Peinado ni a la querella que ha presentat contra ell per deferència al rei. Ho comentarà dimecres, a la roda de premsa en què farà balanç del curs polític.

Sánchez s'ha centrat a defensar el pacte amb ERC que, segons ha afirmat, obre “una etapa nova a la política catalana, d'acord entre diferents”. El cap de l'Executiu ha assegurat que el pacte amb els republicans “ha tingut la unanimitat de l'Executiva federal” amb un suport gairebé “unànime”, amb una única abstenció.

I ha volgut restar rellevància a la reforma del finançament autonòmic, del qual no n'ha donat detalls. “El més important és comptar amb governs, tant a nivell nacional com autonòmic, que creguin a la fortalesa dels serveis públics”, ha conclòs. En aquest sentit, Sánchez ha dit que no acceptarà “cap lliçó” respecte al PP, “que retalla serveis públics”.

Apel·la al “respecte i reconeixement cap a ERC”

En ser interpel·lat sobre les crítiques abocades per part d'alguns líders territorials socialistes com Emiliano García-Page i Javier Lambán, Sánchez ha asseverat que, com a secretari general del PSOE, ha comptat “amb el suport unànime de la comissió executiva federal”. Alhora, ha expressat el seu “profund respecte” a ERC “després de sis anys complexos a nivell social”. Per això, ha emfatitzat que l'objectiu d'aquest acord passa per “normalitzar la política a Catalunya” amb un “aliat” que permetrà posar fi “a la judicialització de més d'una dècada pel procés”. “Respecte i reconeixement cap a ERC”, ha insistit el president. “Hem de ser respectuosos amb la decisió legítima d'ERC. El PSOE és absolutament exquisit amb la celebració de la consulta de divendres. Això vol dir que no hi haurà repetició electoral”, ha manifestat.

En aquesta línia, ha remarcat que a l'acord “es parla de la sanitat, de l'educació, de serveis públics, que han de ser senya d'identitat”. De la mateixa manera, ha exalçat l'actual sistema de finançament autonòmic després que els espanyols “hagin patit les retallades més grans amb la resposta neoliberal del PP”. Sánchez ha subratllat que, per contra, el Govern ha possibilitat “els avenços més grans”. “El més important és comptar amb els governs nacionals i autonòmics, sigui quin sigui el sistema de finançament, i treballar per la fortalesa dels serveis públics”, ha afegit.

En aquest punt, ha asseverat que no acceptarà “cap lliçó del PP sobre la igualtat entre els espanyols i el compromís amb l'estat de benestar. L'acord reflecteix un compromís de solidaritat interterritorial es reflecteix a l'acord, senya d'identitat del Govern”. No en va, ha assenyalat que en els darrers set anys, els que porta com a president, les CCAA han rebut 3.000 milions d'euros més que durant els set anys de govern del popular Mariano Rajoy, cosa que ha permès reforçar el sistema de dependència, sanitat, educació, formació professional i serveis socials. “Desgraciadament, patim governs que obren les portes a la privatització de l'educació i la sanitat, però això és responsabilitat d'aquestes comunitats autònomes”, ha abundat.

“El PP ha assimilat el discurs de la ultradreta sobre la immigració”

D'altra banda, preguntat per la reunió que manté en aquests moments amb la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), i sobre la postura de l'Executiu illenc en referència a l'acolliment de menors migrants no acompanyats, Sánchez ha criticat, en al·lusió als populars, que quan es tracta d'acollir refugiats ucraïnesos “no es planteja cap problema”. En aquest sentit, ha recordat que “Espanya ha acollit més de 215.000 ucraïnesos, la majoria menors”. “Si són d'altres parts, sembla que hi ha governs que no tenen aquest mateix compromís”, ha recalcat, asseverant que “això demostra com el PP ha assimilat el discurs de la ultradreta al voltant de la immigració”.

Finalment, ha recordat que les CCAA “tenen la mateixa responsabilitat amb els menors. Demanem aquestes quotes de solidaritat”, ha assenyalat Sánchez, que ha considerat que el bloqueig per part del PP de la reforma de la llei d'estrangeria per garantir el repartiment equilibrat dels menors migrants “contradiu” l'obligació de les comunitats autònomes de prestar-los assistència. “Que abandonin les posicions equivocades de Vox en matèria d'immigració i arribin al compromís obligat de la solidaritat”, ha emplaçat els conservadors.

D'altra banda, el president ha avançat que la propera Conferència de Presidents es durà a terme a Cantàbria i el tema principal que s'hi tractarà serà l'habitatge. Després que la Comunitat de Madrid interposés un recurs davant el Tribunal Suprem contra el cap de l'Executiu per no convocar-la i altres comunitats governades pel PP anunciessin que seguiran els mateixos passos, Sánchez ha defensat que és el president que ha convocat més conferències, amb “més de vint”, mentre el seu antecessor al càrrec, Mariano Rajoy, “es feia el remolón”.

El líder socialista ha assenyalat que el tema “fonamental” de la propera cita seran les polítiques d'habitatge que han de desplegar totes les administracions, “singularment les comunitats autònomes”. Amb tot, ha assegurat que convocarà aquest òrgan en què es reuneix el Govern central amb els presidents de les comunitats autònomes i començarà a treballar a la seva organització una vegada passi l'estiu, al mes de setembre.

Sánchez nega que hi hagués falta de voluntat política i al·lega que en els darrers anys s'han encadenat eleccions que n'han impedit la celebració. Així, ha explicat que primer hi va haver eleccions autonòmiques i municipals el 28 de maig del 2023, després eleccions generals i després el procés d'investidura. Tot seguit, ha dit, es van celebrar els comicis a Galícia, després a Euskadi i posteriorment a Catalunya. En aquest punt, ha assenyalat que cal conformar primer els governs autonòmics per poder celebrar la conferència. “Estem parlant de governs ben importants, el de Galícia, el d'Euskadi i el de Catalunya”, ha sentenciat.